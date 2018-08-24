影／記好記滿「百位藝人好友生日」　林依晨曝入選資格

林依晨今（24）日出席飾品活動，談及六月之前在節目上，以傳訊息的方式表示自己在大陸，詢問林依晨可否救急借十萬元，林依晨不僅立馬答應，還貼心詢問：「是人民幣還台幣？」讓不少網友欣羨兩人的情誼。林依晨今被問及此事，她笑說：「其實我有點一愣一愣，第一時間我還想說怎麼了？」但林依晨也說救急不救窮，每個人都有需要幫忙的時候。

提及第一條名牌手鏈是誰送的？林依晨透露，是六月在她24歲時送的禮物，深受感動的她，還把該條手鍊保存得宜，時不時還會拿拭銀布擦拭。也就難怪，林依晨會選擇在六月40歲生日那天，送上一條鑽錶，可見兩人姊妹情深。