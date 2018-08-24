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娛樂

影／記好記滿「百位藝人好友生日」　林依晨曝入選資格

記者徐郁雯／台北報導2018/08/24 17:56
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林依晨今（24）日出席飾品活動，談及六月之前在節目上，以傳訊息的方式表示自己在大陸，詢問林依晨可否救急借十萬元，林依晨不僅立馬答應，還貼心詢問：「是人民幣還台幣？」讓不少網友欣羨兩人的情誼。林依晨今被問及此事，她笑說：「其實我有點一愣一愣，第一時間我還想說怎麼了？」但林依晨也說救急不救窮，每個人都有需要幫忙的時候。

提及第一條名牌手鏈是誰送的？林依晨透露，是六月在她24歲時送的禮物，深受感動的她，還把該條手鍊保存得宜，時不時還會拿拭銀布擦拭。也就難怪，林依晨會選擇在六月40歲生日那天，送上一條鑽錶，可見兩人姊妹情深。


▲林依晨以一襲低胸禮服現身珠寶品牌活動。（圖／記者林調遜攝，2018.8.24）


▲林依晨與六月交情頗好。（圖／記者林調遜攝，2018.8.24）

許多藝人好友都曾透露，即便平時沒有刻意與林依晨保持聯絡，但生日一到，一定會收到她的祝福。對此，林依晨也透露筆記本內約紀錄100位藝人好友的生日，問及要成為其中之一的好友，是否真的就是相當投緣？林依晨笑說：「應該是一直都有交情、沒有被歲月沖淡的朋友。」


▲林依晨性感小秀事業線。（圖／記者林調遜攝，2018.8.24）


▲林依晨以一襲低胸禮服現身珠寶品牌活動。（圖／記者林調遜攝，2018.8.24）

談及日前好友楊千霈幫女兒娃寶辦派對，林依晨到場祝賀，楊千霈甚至還點名林依晨，要把這份「生子好運」傳承下去。問及如今面對生子話題會不會有壓力？林依晨也笑說：「我覺得他們比我還積極，就歡喜悅納，反正還是要放輕鬆一點，雖然知易行難。」

關鍵字林依晨楊千霈六月
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