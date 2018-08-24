豪雨釀逾14萬隻雞溺死 嘉義最傷

豪雨不僅讓土石流警戒數據一再增加，中南部農業縣市已經傳出豬隻溺死災情。農委會畜牧處告訴中央社記者，主要是淹水導致溺死，迄今總計29戶受災，估計損失金額新台幣3112萬6300元，主要都是來自嘉義縣，占18戶、損失2899萬6000元。

農委會水保局土石流防災中心下午也更新土石流紅色警戒287條，分布在南投縣、台南市、屏東縣、高雄市、雲林縣、嘉義縣等6縣市的31鄉110村，黃色警戒則有200條，分布在3縣11鄉62村。

統計顯示，豬隻死亡計1885頭，嘉義縣就占1800頭；雞死亡14萬7100隻，嘉義就占10萬6000隻；鴨死亡1萬3400隻，雲林占9000隻最多；鵝死亡4300隻，全來自嘉義；其他（火雞）死亡1700隻，也全來自嘉義。

農委會副主委黃金城說，淹水退後，地方政府防疫單位要宣導牧場清洗、消毒，避免衛生不佳發生疫病。

水保局土石流防災中心主任尹孝元提醒，雨還會下到明天上午，土石流數據有可能再增加，昨天土石流紅色警戒主要落在高雄市、屏東縣及台南市，今天往中台灣移動，在雲林縣、嘉義縣、台南市；呼籲民眾配合地方政府執行疏散，即便是土石流黃色警戒，疏散雖不強制，但是行動緩慢的老弱婦孺請先配合疏散。（編輯：唐聲揚）1070824