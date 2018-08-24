加大貿易施壓 川普擬取消中國商品郵遞折扣

此舉可能增加阿里巴巴集團（Alibaba GroupHolding Ltd.）的成本，同時對亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）等電子商務平台、聯邦快遞公司（FedEx Corp.）和其他國際海運公司有利。

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普已找到另一個工具，來就中國對美出口加大壓力，那就是國際郵遞系統。

川普針對的是透過萬國郵政聯盟（UPU）協商出的國際郵費，這個聯合國旗下機構負責協調各會員國間的郵政政策。根據上述備忘錄，川普希望能重新檢討相關協議，以確保「寄自國外的貨物郵包不致享有比國內郵件優惠的費率」。

這項命令還提到國家安全考量，表示國際郵遞可能會運送「高風險」包裹，比如鴉片類藥物。

阿里巴巴的代表尚未應記者要求談論此事；亞馬遜和電子海灣公司（EBay Inc.）則透過發言人表示，他們正在查閱川普的備忘錄，暫時不願表示意見。

為60多萬商家提供網站和其他線上銷售工具的Shopify Inc.透過訊息表示，任何改變都有助於使在美國境內出貨的商家獲得公平待遇。

國際郵費的任何調整都可能擾亂跨境電子商務，也就是由一國的零售商直接將商品銷售給另一國的消費者。透過亞馬遜、EBay和阿里巴巴等平台進行的跨境電子商務，可望在2020年達到1兆美元（約新台幣31兆元）規模。（譯者：葉俐緯/核稿：張佑之）1070824