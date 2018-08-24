〈房產〉捷運三鶯線規劃站區 鶯桃福德周邊2年漲幅近

捷運三鶯線全線 12 站站名已全數確定，預計將在 2023 年通車，房仲業者統計，捷運三鶯線的 12 站點近 2 年上半年周邊房價變化，除末端站鶯桃福德站有大量新屋交屋，房價漲幅達 6.8% 外，其餘各站房價大都呈現 2% 內的微幅震盪，房價呈現平盤整理格局。

以交易量前 5 名站別來看，除頂埔站房價接近 3 字頭外，龍埔站、三峽站都是 2 字頭，國華站與鶯桃福德站更只要 1 字頭，房價相對親民。

以頂埔為起點站規劃的捷運三鶯線，路線總長 14.29 公里，共設 12 個車站，北可接軌板南線，往南則保留未來延伸至桃園八德地區，與桃園綠線銜接轉乘，將可串聯桃園國際機場、高鐵及台鐵，讓公共運輸系統間的轉乘無縫銜接。