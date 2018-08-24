股匯脫鉤 新台幣逆勢收升0.7分

外匯交易員表示，今天台股雖然收黑，但新台幣匯價相對有撐，主因在於午盤過後國際美元轉弱，韓元等亞幣止穩翻揚，加上出口商看到新台幣開盤貶破30.8元，接近今年盤中低點，紛紛開始「逢高出脫」美元，也給予新台幣支撐力道，終場新台幣逆勢收升0.7分。

（中央社記者邱柏勝台北24日電）新台幣早盤隨台股下跌而走弱，一度逼近今年盤中低點30.875元，但午盤過後美元回檔，加上出口商拋匯賣壓出籠，激勵新台幣由貶轉升，終場以30.783元兌1美元作收，升值0.7分。

外匯交易員說，「今天是因為中南部部分縣市放假，否則出口商賣（美元）的會更多」，今天新台幣早盤一度貶破30.8元，令市場有點驚訝，且後來雖然止貶回升，但升幅相對有限，應是因許多出口商休假，或者想賣美元卻因銀行沒有營業，導致沒辦法賣美元，「不然今天新台幣升幅應該不只如此」。

展望後市，外匯交易員說，美元目前利空與利多消息並陳，利多在於美國經濟表現仍強，美國聯邦準備理事會可望維持升息步伐；利空則是美國總統川普對聯準會升息的批評，是否可能影響聯準會決策，因此市場觀望心態濃厚，美元短線恐震盪，新台幣可望持續區間震盪走勢。

新台幣兌美元今天開盤價為30.820元，最高30.768元、最低30.859元，尾盤收30.783元，升值0.7分。(編輯：陳永昌)1070824