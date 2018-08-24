強調獨派不變　林昶佐：不會簽柯P認同卡

主持人質疑林昶佐是否因選票考量，想要留有空間跟柯文哲曖昧、甚至向柯靠攏？林昶佐表示，一直以來都是「就事論事」，不會因為選舉改變作法和立場，他舉例過去選立委時期跟柯有個論壇，大家通常以為論壇是要互相褒獎，「我問柯文哲中正紀念堂要怎麼處理？柯回說你要容忍，我馬上就跟他唇槍舌戰！」

時代力量立委林昶佐日前發文，為台北市長柯文哲「兩岸一家親」言論緩頰，引發獨派不滿，甚至被認為時代力量內部有分裂危機。林昶佐24日接受廣播專訪時澄清「並非幫柯文哲背書」，他強調自己的立場不變，不管是兩岸一家親還是九二共識他都不能接受，「大家應該很習慣我就是個獨派。」

林昶佐說，即使過去曾公開罵過柯文哲，兩人互動依然有維持，但是「越接近選戰大家就都放大檢視」，林昶佐強調，並未向柯靠攏，但沒想到發言舉動會被外界放大解讀。

主持人指林昶佐的長文，連黃國昌都不買單，黃國昌更直說「根本看不懂！」林昶佐則苦笑回應說，「可見我寫的很失敗」，坦言因自己文筆不好造成外界誤解。林昶佐表示，時代力量並未因此分裂，「大家也因為我扛了很多壓力，對大家都很不好意思。」

至於是否會簽柯文哲的認同卡？林昶佐直言「怎麼可能」，他也跟帶領的5位時代力量議員參選人說「即使認同政策也絕不能簽」。林昶佐表示，柯文哲要好好思考認同卡這件事，「市長跟議員關係應該是這樣嗎？」他認為應該由議員擬定市政認同卡要求市長簽，而不是市長去監督議員。

主持人進一步追問，未來林昶佐甚至時代力量，跟柯文哲會保持怎樣的距離？林昶佐說，一直都是就事論事，「不能說支持姚文智就被說親綠、支持柯文哲就說貼柯」。這個立場從現在到選舉過後都不會改變，外界不需過度揣測。