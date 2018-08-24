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〈新壽攻不動產〉新光水漾傑仕堡瞄準銀髮房客 預計2

鉅亨網2018/08/24 18:00
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新光金 (2888-TW) 旗下新壽看好機場捷運沿線發展，在新莊、中和線雙捷運交會的三重站交通樞紐，分別於 2014 年 12 月、2015 年 1 月取得三重區三重段所有權土地，合計 603 坪基地推出「新光水漾傑仕堡」，2016 年 9 月 23 日開工至今，已正式完成上樑工程，此大樓是專為銀髮族房客量身打造的建物，預計將在 2019 年底完工。

「新光水漾傑仕堡」位置鄰近台北車站特定專用區、機場捷運共構的三重站，交通機能便利，新壽表示，區域環境相當「樂活」，周邊鄰近大台北都會公園的幸福水漾公園區。

「新光水漾傑仕堡」為地下 4 層，地上 17 層的建物，總樓地板面積 13692.75 平方公尺，為黃金級綠建築，於 2016 年 9 月 23 日開工，已正式上樑，完成主體結構工程，預計將在 2019 年底全部竣工；施工團隊在施工過程中掌控精準的施工品質與期程，屆時將興建成「出租住宅大樓」及「旅館」共構的建物。

新壽表示，「新光水漾傑仕堡」3 至 7 樓將規劃短租型的商務旅館，8 至 17 樓則規劃高級出租住宅，目標鎖定高齡銀髮客群。旅館部分規劃有 58 間套房及相關附屬設施，高級出租住宅共 60 間，約為 15 至 33 坪。

新壽不動產投資相當多元，包含辦公大樓、百貨公司、旅館飯店及出租住宅。新壽指出，過去在傑仕堡系列曾推出商務出租住宅，例如天母傑仕堡及信義傑仕堡，從建築、設備設施、管理等提供飯店式的各項便利服務，同時可享有住家的溫馨及舒適感，故吸引許多跨國企業的高階主管及國內企業家承租，經常維持滿租。

新壽不只在保險商品推出一系列長照保險，站穩長照險的龍頭地位外，不動產投資方面更整合關係企業資源及經營 know-how，推出新世代傑仕堡系列產品。

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湖北榮成打造150萬噸工紙...〈房產〉捷運三鶯線規劃站區...

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