共同基金撤出FANG股票 減持亞馬遜幅度最大

高盛發布的最新數據顯示，近年來風光的 FANG 股票已不受共同基金青睞，從第二季以來一直遭到減碼。
科技股中，向來引領風騷的 FANG，分別是臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、奈飛 (NFLX-US) 及 Google 母公司 Alphabet，直到今年股票都還曾創下歷史新高，不過，最近走勢卻出現頹勢，尤其是奈飛一度距離歷史高點下跌近 19%，臉書更是跌幅超過 20%，進入所謂的熊市。
高盛在報告中寫道，由於共同基金減少 FANG 股票，在臉書 7 月股價大跌期間，預期將提振共同基金的業績。
高盛指出，第三季初，美國大型基金對標普 500 指數權值股中，將臉書和奈飛的權重減少了 20 個基點；並在第二季初就已將奈飛的權重先減少了 17 個基點。
總體而言，這些大型基金第三季初對 FANG 股票減持 75 個基點；在第二季初，則減持 56 個基點，減幅擴大主要是因為基金經理人第三季初減持亞馬遜，由第二季初減持 38 個擴大至 47 個基點。
儘管基金經理人在第三季初增持 Alphabet 11 個基點，但增持幅度也較第二季初的 19 個基點有所下滑。
總體而言，共同基金第二季加碼科技股權重 11 個基點，但對於亞馬遜和 Netflix 等非必需消費品股票配置下降 6 個基點。
金融股的配置下降幅度更大，據高盛的數據顯示，平均而言，基金經理人將該類股的加碼風險降低 107 個基點。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>