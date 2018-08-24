共同基金撤出FANG股票 減持亞馬遜幅度最大

高盛在報告中寫道，由於共同基金減少 FANG 股票，在臉書 7 月股價大跌期間，預期將提振共同基金的業績。

科技股中，向來引領風騷的 FANG，分別是臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、奈飛 (NFLX-US) 及 Google 母公司 Alphabet，直到今年股票都還曾創下歷史新高，不過，最近走勢卻出現頹勢，尤其是奈飛一度距離歷史高點下跌近 19%，臉書更是跌幅超過 20%，進入所謂的熊市。

高盛發布的最新數據顯示，近年來風光的 FANG 股票已不受共同基金青睞，從第二季以來一直遭到減碼。

高盛指出，第三季初，美國大型基金對標普 500 指數權值股中，將臉書和奈飛的權重減少了 20 個基點；並在第二季初就已將奈飛的權重先減少了 17 個基點。

總體而言，這些大型基金第三季初對 FANG 股票減持 75 個基點；在第二季初，則減持 56 個基點，減幅擴大主要是因為基金經理人第三季初減持亞馬遜，由第二季初減持 38 個擴大至 47 個基點。

大型共同基金第三季初平均減持 FANG 股票 75 個基點。(來源：MarketWatch)

儘管基金經理人在第三季初增持 Alphabet 11 個基點，但增持幅度也較第二季初的 19 個基點有所下滑。

總體而言，共同基金第二季加碼科技股權重 11 個基點，但對於亞馬遜和 Netflix 等非必需消費品股票配置下降 6 個基點。

金融股的配置下降幅度更大，據高盛的數據顯示，平均而言，基金經理人將該類股的加碼風險降低 107 個基點。