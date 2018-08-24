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政府出手央行成苦主！日本7月份CPI未如預期上漲

鉅亨網2018/08/24 18:14
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日本 7 月份 CPI 年增 0.9%，通膨漲幅未達日本央行 (BOJ) 先前預期，經濟學家表示，日本政府抑制手機價格上漲，未來將會拖累物價上漲，日本央行 2% 的通膨目標似乎遙遙無期。

日本統計部門公布的最新日本 7 月份 CPI 出爐，總體 CPI 上漲 0.9%(預測為 1%)，而上個月為 0.7%，核心消費者物價 7 月份同比上漲 0.8%(預測為 0.9%)，與上個月的漲幅相同。能源價格攀升 0.3%(預測 0.3%)，高於 6 月份的 0.2%。

昂貴的能源價格是支撐 CPI 指數的主因，但夏季炎熱的天氣未能加速拉高通膨指數，而且私人消費未見起色。

經濟學家表示，因為政府對本地手機運營商施加壓力，讓手機使用更為便宜，將導致未來 CPI 指數可能更低。

凱投宏觀經濟學家 Marcel Thieliant 表示，明年提高銷售稅上調，物價壓力應該會加深，但應該遠不及 2% 的通膨目標。

第一生命經濟研究所首席經濟學家新家義貴 (Yoshiki Shinke) 悲觀表示，未來通膨指數可能再次下降。

日本央行為推動物價穩定上漲，宣告「超級量化寬鬆」計畫已有五年，但還是無法有效提升至 2% 的通膨目標，預料再次打擊「安倍經濟學」政策。

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