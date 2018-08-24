免費夏日爵士戶外派對 沉浸夏夜跳動音符

兩廳院明天將於國家音樂廳一樓大廳和藝文廣場舉行「爵士下午茶」和「兩廳院夏日爵士戶外派對」，兩場表演皆免費讓爵士樂迷一飽耳福。「爵士下午茶」策展人徐崇育說明，「爵士下午茶」由新興音樂家薩克斯風手廖莊廷、小提琴家黃偉駿、薩克斯風手蘇聖育，分別演繹果凍捲莫頓Jelly Roll Morton、艾靈頓公爵Duke Ellington、霍瑞斯席佛Horace Silver樂曲。

（中央社記者楊軒妮、魏紜鈴台北24日電）兩廳院夏日爵士戶外派對明晚將於兩廳院免費演出，由原民音樂人李守信、馬詠恩，女歌手王若琳及新興爵士音樂家詮釋千變萬化的爵士樂，盼讓樂迷感受爵士魅力。

徐崇育表示，樂手除向經典致敬，同時也藉此表演機會，將新生代音樂家們介紹給喜愛爵士樂的觀眾。

至今已邁入第10年的「兩廳院夏日爵士戶外派對」，除有爵士女伶王若琳擔任晚上壓軸外，這次邀請到台灣流行樂界常指定合作的泰雅族鼓手李守信與布農族靈魂歌手馬詠恩演出。他們是曾入圍金曲獎專輯類獎項的音樂人，為此派對將原住民古謠融入世界風格，賦予原民音樂全新生命。

今天彩排記者會上，李守信與馬詠恩首次發表改編古謠作品「愛人如己」和「回家」。李守信表示：「原住民歌要上世界舞台，需要加入世界元素，才能傳得更廣更遠。」這些古謠曲目分別加入加勒比海元素及巴西風格，讓台灣原住民陰鬱深沈靈魂融入爵士，帶來獨樹一幟的世界爵士音樂。（編輯：陳怡璇）1070824