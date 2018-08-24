〈新壽攻不動產〉新光十二大工程邁入收成期 完工後每

新光金 (2888-TW) 旗下新光人壽三、四年前大舉搶標地上權，邁入不動產投資的收成期，預計 2020 年底前，「新光十二大工程」會全數完工，新壽表示，滿租情況下，預估每年可貢獻新壽超過 6 億元的穩定租金收益。
新壽不動產從去年開始陸續收成，去年共有三棟大樓落成，分別為承德大樓、新北市板橋區的新版金融大樓、嘉義中興大樓，今年 5 月大亞百貨一樓「新光未來館」也已啟用，預計 2020 年底前，「新光十二大工程」會全部完工，預計可望為新壽帶來每年約 6 億元以上的長期穩定租金收益。
緊接著 9 月，新壽在南港金融軟體園區的南軟大樓預計完工，這是新壽 2013 年從台北市政府標得的地上權案，已規劃成複合型態大樓，9 樓以上的 40% 面積將由老爺酒店進駐，9 樓以下則規劃為一般商辦與科技軟體業辦公室，新壽表示，已經確定滿租，光南軟大樓的一年租金收入將增加超過 1.7 億元，租金投報率超過 4%。
此外，後續還有 6 個是傑仕堡系列的新品牌，除了位於板橋油庫口的 A、B、C 三棟是地上權性質，其餘三棟均為所有權，將作為新光金控與集團企業搶攻銀髮商機、休閒旅遊之用。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>