南臺灣豪雨成災 11條路段仍封閉

（中央社記者陳葦庭台北24日電）南台灣豪雨造成嚴重淹水災情，公路總局今天傍晚以新聞稿表示，今天有224條客運路線受影響，另外，截至傍晚5時，還有11條路段封閉。

熱帶性低氣壓襲台，帶來強降雨導致南台灣豪雨成災，公路總局表示，今天南台灣有207條公路客運路線停駛、視情況發車的路線有13條，國道路線部分站位未停靠有4條，總計影響224條客運路線。

另外，截至傍晚5時，仍有11條路段封閉，公路總局提醒用路人避開封閉路段。

公路總局公布封閉路段如下：

一、 預警性封閉路段6處：1.台1線258.2K至258.5K民雄路段封閉、2.台1線277.9K至278.2K八掌溪橋封閉、3.台1線291.6K急水溪橋封閉、4.台18線6.9至7.3K太保路段封閉、5.台21線110K至144K草坪頭至塔塔加路段每日傍晚5時30分至隔日上午7時封閉管制通行、6.台82線30K中和交流道封閉。