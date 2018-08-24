柯宇綸撇憂鬱症　籌備電影公司砸下「這金額」

張翰、柯宇綸今（24）日出席《憤怒的菩薩》聯訪，談及兩人第一次合作是在27年前演出電影《牯嶺街少年殺人事件》，至今才又有機會同台飆戲。事實上，兩人從當時就締結好交情，私下還會一起打電動，更說之前在幕後時常合作，交情十分不錯。
張翰在劇中演出大陸高級軍官，心思相當縝密，他更開玩笑說：「我每次拍肇任導演的戲都很衰，因為劇情的關係，有苦說不出。」一旁的柯宇綸在劇中雖也是「衰人」代表，但他看著張翰笑說：「我演技沒你這麼好，演不出這麼衰的感覺。」妙語如珠的兩人，瞬間笑翻現場。
▲柯宇綸（左）、張翰演出《憤怒的菩薩》。（圖／公視提供，2018.08.24）
此外，日前柯宇綸被爆因為遭指台獨，導致《強尼·凱克》無法在大陸上映，使得憂鬱症爆發，還會酗酒。對此，柯宇綸則開玩笑說：「我有猶豫症啦，每次買東西都要考慮很久。」也否認罹患憂鬱症一事。至於被酒友爆料買醉，柯宇綸也說：「那個人說找不到我，肯定就不是我的好友，我也不知道這報導怎麼出來的。」
柯宇綸被不實爆料，坦言接收到很多親友的關心，「我不是生氣他們亂寫、而是怕讓很多人擔心，不用為了點閱率這樣」。柯宇綸也說，目前在籌備開設電影公司，至於目前砸下多少資金？他四兩撥千斤地說：「零元，現在開公司不用花什麼錢。」表示未來想拍攝像日本導演是枝裕和風格的戲劇。
▲柯宇綸籌備電影公司。（圖／公視提供，2018.08.24）
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