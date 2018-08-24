柯宇綸撇憂鬱症　籌備電影公司砸下「這金額」

張翰、柯宇綸今（24）日出席《憤怒的菩薩》聯訪，談及兩人第一次合作是在27年前演出電影《牯嶺街少年殺人事件》，至今才又有機會同台飆戲。事實上，兩人從當時就締結好交情，私下還會一起打電動，更說之前在幕後時常合作，交情十分不錯。

張翰在劇中演出大陸高級軍官，心思相當縝密，他更開玩笑說：「我每次拍肇任導演的戲都很衰，因為劇情的關係，有苦說不出。」一旁的柯宇綸在劇中雖也是「衰人」代表，但他看著張翰笑說：「我演技沒你這麼好，演不出這麼衰的感覺。」妙語如珠的兩人，瞬間笑翻現場。



▲柯宇綸（左）、張翰演出《憤怒的菩薩》。（圖／公視提供，2018.08.24）