北市建議中央修法 增文資保護財源人力

文化局今天發布新聞稿表示，台北市有400多處文化資產，至少是其他縣市2倍以上，居全台之冠，人力卻與其他縣市相差無幾，建議文化部訂定文資專責機構設置規程，人力可依縣市規模及文資數量配置，不受地方員額、職等限制，以因應文資法規定業務快速擴張的現況。

（中央社記者陳妍君台北24日電）全國文化資產會議即將登場，台北市政府文化局已將相關建議送達中央，希望訂定「文化資產專責機構設置規程」，以增加文資保護負責人力，並研議擴大財源挹注古蹟保存工作。

另外，文化局指出，目前國內古蹟公益信託推動進度緩慢，主因為基金不足；建議中央研議擴大財源方案，例如增收古蹟周邊開發案的保存審查規費，或將公益彩券部分收益挹注古蹟保存，以增加公益信託基金資金來源。

文化資產維護方面，文化局表示，為培育更多人才投入修復工作，建議建立「古蹟修復建築師」證照制度，增加文資修復人才庫，並放寬歷史建築、紀念建築、聚落建築群等古蹟以外的文化資產修復資格，引導初次投入文資修復者逐漸累積文化資產修復經驗。

至於法令方面，文化局建議加強文資保護獎勵與罰則，也指出目前在文資審查階段，對所有權人無法定強制手段，若所有權人不願配合時，應如何因應；審議程序若影響所有權人權益該如何補償；文資保存與都市規劃如何相輔相成等，都是亟待解決的問題。（編輯：方沛清）1070824