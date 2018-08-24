宏正愛抓男生屁股蛋　觸感結實「摸起來好爽」

電視劇《高校英雄傳》今（24）日舉辦校園同學會，活動大玩肢體遊戲，羅宏正被設定要替劉宇菁耳朵按摩，還要問對方舒服嗎，頓時讓他臉泛紅，笑說：「我還第一次揉捏女生耳朵。」而在第二集中他古裝造型出現，是位白髮加長鬍鬚的智者，卻被笑說像月下老人，羅宏正就表示，是第一次扮古裝，以前都是裝女人，而此妝扮光化妝就耗掉一小時以上。

羅宏正與劉宇菁劇中被稱「大可CP」，首集播出不斷放閃，被稱作是偶像劇中最快噴出粉紅泡泡的一對，而親密吻戲也不同以往，因為劇情設定是兩人在車上，女生情不自禁強吻男生，劉宇菁就尷尬笑說：「我突然變大野狼，宏正則成了小綿羊。」