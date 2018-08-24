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娛樂

宏正愛抓男生屁股蛋　觸感結實「摸起來好爽」

記者陳雅蘭／台北報導2018/08/24 18:37
▲羅宏正（右）自爆愛抓男生屁股。（圖／三立 , 2018.8.24）
▲羅宏正（右）自爆愛抓男生屁股。（圖／三立 , 2018.8.24）

電視劇《高校英雄傳》今（24）日舉辦校園同學會，活動大玩肢體遊戲，羅宏正被設定要替劉宇菁耳朵按摩，還要問對方舒服嗎，頓時讓他臉泛紅，笑說：「我還第一次揉捏女生耳朵。」而在第二集中他古裝造型出現，是位白髮加長鬍鬚的智者，卻被笑說像月下老人，羅宏正就表示，是第一次扮古裝，以前都是裝女人，而此妝扮光化妝就耗掉一小時以上。

羅宏正與劉宇菁劇中被稱「大可CP」，首集播出不斷放閃，被稱作是偶像劇中最快噴出粉紅泡泡的一對，而親密吻戲也不同以往，因為劇情設定是兩人在車上，女生情不自禁強吻男生，劉宇菁就尷尬笑說：「我突然變大野狼，宏正則成了小綿羊。」

談到被強吻，羅宏正笑說沒遇過此經驗，不過曾被粉絲偷抓屁股過，他還爆料自己也有抓屁股打招呼的習慣，不過僅限於對男生，他覺得這是很自然的一種舉動，在拍戲現場飾演學生的男演員都被他「魔掌」抓過，但至目前為止手感最好的當屬邵翔，羅宏正意猶未盡的笑說：「他屁股好結實，不知練了多久，摸起來好爽！」


▲羅宏正、劉宇菁、李運慶、徐韜、宋緯恩、蕭志瑋、季念潔、席惟掄、何美、勵政達、Wells、吳鎬宇、路易士、李歐、安俊哲、蘇妍緹等人皆出席活動。（圖／三立 , 2018.8.24）

關鍵字高校英雄傳羅宏正
角色太婊遭咒死　順嬪回嗆被讚爆柯宇綸撇憂鬱　曝籌備電影公司金額

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