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〈億光遭外資降評〉罕見公告回應 億光：持續瞄準高毛

鉅亨網2018/08/24 18:34
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LED 封裝廠億光 (2393-TW) 遭美系外資降評，衝擊今 (24) 日股價重挫跌停，該公司發布重訊說明，公司未來著重於車用、紅外線及 Mini LED 等高毛利產品，車用產品已取得國際汽車原廠訂單，下半年車出貨仍將維持成長，而 Mini LED 已推出一系列背光產品，預計第 4 季開始出貨，積極擴充不可見光與車用產品產能。

億光表示，近年 LED 產業雖持續供過於求，但公司積極調整營運方向，未來著重在汽車應用、紅外線及 Mini LED 等高毛利產品，不可見光及車用等高毛利產品比重已逐年提升中。億光去年車用 LED 營收占比不到 10%，今年車用比重持續提升，有機會超過 1 成。

億光並強調，車用產品今年已取得國際汽車原廠訂單，將鎖定車用頭燈、尾燈及車內用燈等相關市場，下半年車用產品出貨仍將維持增長趨勢。據悉，億光已於第 3 季開始供貨車燈光源，也將擴增車用產能，年底前車用產能可望較去年擴增 3 成。

Mini LED 部分，億光指出，目前已推出一系列背光產品，預計第 4 季開始出貨，主要應用於車用顯示與手持裝置等高階應用等。而資本支出方面，今年則是規劃積極擴充不可見光與車用產品產能。億光目前不可見光營收占比約為 3 成，年底前，不可見光產能將較去年擴增 2 成。

此外，億光也公告對金利精密工業公司聲請民事支付命令案，億光指出，金利公司向億光購買產品，但截至今日已逾期未支付貨款，已委請律師處理與金利的貨款訴訟案，依法向法院聲請支付命令，要求金利支付積欠的所有貨款與法定逾期利息，並負擔督促程序費用，法院已受理此支付命令聲請案。

億光表示，到期貨款已提列適當備抵壞帳準備，因此該支付命令聲請案對公司財務業務應無重大影響。

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