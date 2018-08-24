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中央社

鼎炫-KY客戶拉貨 第3季營收估挑戰新高

中央社2018/08/24 18:28
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北24日電）鼎炫-KY今天召開法人說明會，由於第3季美系客戶筆記型電腦(NB)產品拉貨，加上EMI材料出貨成長，估單季合併營收挑戰歷史新高。

鼎炫-KY上半年合併營收新台幣6.6億元，年減5%，稅後純益1.34億元，年減12%，每股稅後純益(EPS)2.59元。

鼎炫-KY表示，今年7月營收回到1.29億元水準，加上8月起美系客戶NB新機種開始拉貨，單月營收可望創高，毛利率也在毛利較高的EMI材料出貨攀升下有再提高機會，單季毛利率可望回升到過去44%的水準。

鼎炫-KY看準中國大陸傳統農貿市場商機，今年收購上海軟體公司，打造農改超標準化管理平台，以目前超過660個城市、每個城市有100至300菜場、每個菜場需要100至1000台秤估算，整個市場商機約人民幣200億元，看好未來3到5年市場需求都會相當強勁。

鼎炫-KY表示，衡器產品除切入中國大陸大型超市，也陸續進入俄羅斯Lenta以及加拿大、美國等大型超市，其它國際市場也陸續送樣小量出貨，今年下半年接單狀況不錯，預期衡器營收將優於上半年。

此外，材料事業長期以來垂直整合EMI產業，今年上半年營收比重約52%，下半年在美系客戶拉動下，占比可提高到55%，因應材料事業的成長，重慶新廠第4季落成，預期重慶廠產能新增2至3成，整體材料事業產能增加約1成。（編輯：黃國倫）1070824

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