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影／彰化偵三隊瓦解鹿港毒窟　查獲海洛因及改造手槍

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/24 19:09
▲彰化縣警察局刑事警察大隊偵三隊幹員持盾牌掩護進行攻堅，在鹿港鎮一三合院內瓦解一毒窟。（圖／警方提供，2018.08.24)
▲彰化縣警察局刑事警察大隊偵三隊幹員持盾牌掩護進行攻堅，在鹿港鎮一三合院內瓦解一毒窟。（圖／警方提供，2018.08.24)

毒蟲缺錢買毒，竟拿改造手槍抵債，綽號「嘉斌仔」的毒蟲，於鹿港地區進行毒品買賣，為規避警察人員查緝，以短期租賃方式，四處尋找偏僻三合院作為藏身處所，彰化縣警察局刑事警察大隊偵三隊獲悉其毒窟，23日趁著大風雨不良的天候進行攻堅，警方連破四道門鎖，在屋內起獲毒品海洛因及改造90手槍等贓證物，24日全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪，移送彰化地檢署依法偵辦。


▲彰化縣警察局刑事警察大隊偵三隊幹員持盾牌掩護進行攻堅，在鹿港鎮一三合院內瓦解一毒窟。（圖／警方提供，2018.08.24)

刑偵三隊長洪信哲表示，40歲綽號「嘉斌仔」的黃姓嫌疑人，是一名持有槍枝的毒蟲累犯，黃嫌以短期租賃方式，四處尋找偏僻三合院作為藏身處所，專案小組利用大風雨天掩護，動員到場時，發現黃嫌住處大門深鎖，警方果斷出動優勢警力持盾牌破門攻堅，發現竟設有四道門鎖，並有多個出口可通往屋外。


▲彰化縣警察局刑事警察大隊偵三隊幹員持盾牌掩護進行攻堅，在鹿港鎮一三合院內瓦解一毒窟。（圖／警方提供，2018.08.24)

洪信哲指出，黃嫌規避警方查緝之措施完善，在警方的周密行動之下，黃嫌慌亂中不及反應，即被警方控制，現場起獲毒品海洛因2小包3公克、毒品安非他命4小包5公克、改造90手槍1支、槍管1支、子彈18顆、吸食器、電子磅秤、大量夾鏈袋及手機等贓證物，連同下游7名毒蟲一併被警方逮捕。


▲彰化縣警察局刑事警察大隊偵三隊幹員持盾牌掩護進行攻堅，在鹿港鎮一三合院內瓦解一毒窟。（圖／警方提供，2018.08.24)

黃嫌落網後辯稱，槍枝來源是下游毒蟲用槍枝抵5萬元用來買毒，並不是原來就持有，該槍枝是在一次毒品交易中，由於對方身無分文，但又難以壓抑毒癮，索性開口向他借錢，欲購買他兜售的毒品，然又礙於尊嚴問題不願欠債，才以槍枝交換毒品。


▲彰化縣警察局刑事警察大隊偵三隊幹員持盾牌掩護進行攻堅，在鹿港鎮一三合院內瓦解一毒窟。（圖／警方提供，2018.08.24)

 

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關鍵字三合院毒蟲改造90手槍偵三隊
鹿港攝影師鐘清溪　用照片說故事貨車司機考取博班　佃農之子拚出頭

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