台股週線收紅 造紙漲幅冠類股

（中央社記者田裕斌台北24日電）台股在週線3連黑後，本週在傳產領軍下收紅，造紙類股漲幅居類股之冠，包括正隆、華紙、永豐餘漲幅都相當驚人。
台灣證券交易所表示，本週加權股價指數上漲118.39點，漲幅約1.11%，台灣50指數上漲118.94點，漲幅約1.47%，寶島股價指數上漲106.00點，漲幅約0.86%；產業別指數方面，以造紙類指數上漲6.95%漲幅最大，電子通路類指數下跌1.89%跌幅最大，未含金融類指數上漲99.88點，漲幅約1.11%，未含電子類指數上漲237.50點，漲幅約1.59%，未含金融電子類指數上漲227.71點，漲幅約1.80%。
證交所指出，本週集中交易市場總成交金額新台幣5248.65億元，全體上市股票成交金額4885.76億元，股票成交量週轉率1.39%。
各產業上市股票成交金額前3名及占比分別為電子零組件類1443.81億元、占29.55%，半導體類752.73億元、占15.41%，光電類454.26億元、占9.30%。
成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類5.82%、化學工業類3.47%、造紙類2.59%。
證交所統計，累計今年年初開盤至今共158個交易日，集中市場總成交金額21兆9219.41億元，市場日平均成交金額1387.46億元，股票成交量週轉率56.97%，股票日平均成交量週轉率0.36%。
截至8月24日止，全體上市公司市值32兆4715.97億元，較8月17日增加3601.84億元，增幅約1.12%。（編輯：黃國倫）1070824