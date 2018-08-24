台股週線收紅 造紙漲幅冠類股

（中央社記者田裕斌台北24日電）台股在週線3連黑後，本週在傳產領軍下收紅，造紙類股漲幅居類股之冠，包括正隆、華紙、永豐餘漲幅都相當驚人。

台灣證券交易所表示，本週加權股價指數上漲118.39點，漲幅約1.11%，台灣50指數上漲118.94點，漲幅約1.47%，寶島股價指數上漲106.00點，漲幅約0.86%；產業別指數方面，以造紙類指數上漲6.95%漲幅最大，電子通路類指數下跌1.89%跌幅最大，未含金融類指數上漲99.88點，漲幅約1.11%，未含電子類指數上漲237.50點，漲幅約1.59%，未含金融電子類指數上漲227.71點，漲幅約1.80%。