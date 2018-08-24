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5G之戰再起！華為、中興遭澳洲政府封殺

記者易皓瑜／台北報導2018/08/24 18:54
▲華為做為全球最大的智慧手機和電信設備製造商之一，證實遭澳洲政府封殺。（圖／翻攝 華為）
▲華為做為全球最大的智慧手機和電信設備製造商之一，證實遭澳洲政府封殺。（圖／翻攝 華為）

澳大利亞政府以國家安全為由，禁止中國大陸無線通訊商華為和中興通訊參與當地 5G 網路的建置，一場 5G 大戰箭在弦上。 

華為證實，遭澳洲政府禁止提供當地 5G 通訊技術。身為全球無線通訊技術的領導者，亦是僅次於蘋果與三星的手機製造商，本次遭封殺對於華為而言無疑是一記重擊。華為發表聲明表示，澳洲政府是出於「政治意圖」做出此舉，並否認中國大陸法令強制通訊商於產品中植入非法竊聽一類的工具。 而另一電信設備公司中興通訊（ ZTE Corp. ）亦受到此一政令影響，該公司目前透過當地電信公司 Telstra 、Optus 銷售其移動通訊設備。

澳洲政府表示，國家安全法規下適用於電信公司亦或電信設備供應商，而那些可能受到外國政府「非法指示」的無線設備運營商，可能涉入高度安全風險，也無法充分保護當地 5G 網路。然而，從澳洲政府的聲明中，並未明指該國家及廠商就是中國大陸或華為。


▲華為於推特發表聲明，證實遭澳洲政府禁輸入 5G 技術，對於消費者將是一大損失。（圖／翻攝 推特）

事實上不只澳洲政府，今（ 2018 ）年 7 月英國國家安全委員會與國家網絡安全中心提出警告，認為華為的電信設備對國家安全極高可能地構成威脅。 而美國政府為防治間諜活動，亦禁止華為參與政府標案，同時中興通訊在美國的活動也受到限制。 

中共外交部發言人陸慷為華為產品的安全性做出抗辯，呼籲澳洲政府放下意識形態偏見，為中國企業提供公平的競爭環境。 

5G 做為下一代互聯網技術的關鍵技術，為自動駕駛汽車、智慧城市等科技發展的重要基礎，包括中國大陸及美國在內皆積極佈署這項技術的基礎建設。然而此一技術也涉及高度政治化，中美等國皆爭相爭取成為 5G 技術的領導者。然而研究指出，恐怕鮮少有國家能夠於 2020 年之前推出 5G 網路。 

關鍵字5g華為中興zte澳洲無線通訊
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