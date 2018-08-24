元太：電子紙多元應用 先貨架標籤再物聯網

李政昊表示，在智慧醫療應用方面，憑藉電子紙超低耗電及不發光的特性，結合無線傳輸技術，電子紙顯示器已導入於大型教學醫院使用，包括電子紙標籤藥盒系統、電子紙床頭卡、電子紙行動記錄簽名板等。

（中央社記者潘智義台北24日電）E Ink元太科技總經理李政昊今天在線上法人說明會指出，近年持續拓展電子紙多元化產品，除穩定成長的電子紙貨架標籤之外，在物聯網(IoT)的應用領域也逐步開創成果。

他說，上述產品讓醫護人員透過後端系統，即可更新每位病患的用藥、手術、休養與照護等資訊，並即時在電子紙的畫面顯示，不僅提升醫務人員的工作效率，也協助醫院降低成本，實現智慧無紙化管理。

在智慧城市的公共運輸資訊數位應用，元太推出無需額外布建電力線路的太陽能電子紙公車站牌，目前在台北市及新北市部分區域已經有多個試點。

元太表示，日前與中國大陸智慧公車系統業者上海澳馬公司合作，共同推動智慧公車站牌系統部署，初期於上海浦西地區建置4座搭載電子紙數位看板的候車亭與公車站牌，已試營運；電子紙數位看板公車站牌系統可即時提供公車線路、到站時間和天氣預報等便民服務資訊，讓市民可以感受綠色智慧的候車體驗。

展望下半年，元太說，除電子書閱讀器因客戶新舊產品轉換，進行庫存調整，使全年度出貨量將較去年小幅衰退外，其他新應用出貨量皆呈正向成長。電子紙貨架標籤受惠歐洲及中國市場新零售市場的持續發展，預期下半年出貨量穩定成長。(編輯：陳永昌)1070824