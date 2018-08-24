雙城論壇未有譜 青創大賽上海先登場

依慣例，今年雙城論壇輪到台北舉辦，至今仍未見到舉辦與否的確切消息。不過，曾作為雙城論壇子活動之一的上海海峽兩岸青年創業大賽，今天在上海金山登場，並首度將參賽範圍由兩岸擴大至香港與海外。

回顧上海海峽兩岸青年創業大賽於2016年首次舉辦時，決賽與頒獎均配合當年在台北登場的台北、上海城市論壇（雙城論壇），當時率團赴台交流的前中共上海市委常委、統戰部長沙海林還到場坐鎮。

（中央社記者陳家倫上海24日電）雙城論壇遲未有譜，曾作為論壇子活動之一的上海海峽兩岸青年創業大賽，本屆總決賽今天在上海金山登場。金山區委書記趙衛星表示，儘管兩岸交流有曲折，仍會持續服務兩岸青年。

中共上海市金山區委書記趙衛星致詞時表示，2016年這項活動在台北頒獎時引起轟動，而今上海仍持續推進兩岸青年工作。儘管兩岸交流有曲折與波折，仍會持續為兩岸青年創業、就業提供服務。

今天活動現場並展示許多創業作品，其中一款智慧型保溫飯盒，由來自台灣的傅裕仁與來自大陸的舒延釗攜手研發，不僅能將食物連續24小時保持在攝氏60度以上，讓使用者不必重複加熱就能隔餐食用，還可透過藍牙連上專屬平台買菜、客製化菜單。

傅裕仁表示，飯盒分為家用型、外賣型兩款，可觸及習慣自帶便當與喜好外賣的兩種消費族群。

他說，目前外賣型智慧飯盒已找到超商業者合作並著手量產，以前消費者只能在超商買到冷藏的便當再加熱，食物很容易走味；採用智慧型保溫飯盒後，消費者可向超市訂購到熱騰騰的便當，再由服務人員送上門。

至於家用型智慧飯盒則是為了服務自帶便當的上班族。傅裕仁指出，消費者只要透過藍牙將手機與飯盒配對，就會連上美食平台，平台不僅可以提供客製化菜單，還能讓消費者一鍵買菜。

綜觀2018上海海峽兩岸青年創業大賽的報名計畫，與網路創業相關的有149個，與文創相關有136個，與生命健康相關有93個，涉及物聯網則有47個。從中可看出青年在大陸的創業趨勢。（編輯：林克倫）1070824