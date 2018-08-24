NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈外長：不擔心台灣成中美貿易戰籌碼永和分屍案死者　被毒友懷疑是線人遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

雙城論壇未有譜 青創大賽上海先登場

中央社2018/08/24 18:32
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者陳家倫上海24日電）雙城論壇遲未有譜，曾作為論壇子活動之一的上海海峽兩岸青年創業大賽，本屆總決賽今天在上海金山登場。金山區委書記趙衛星表示，儘管兩岸交流有曲折，仍會持續服務兩岸青年。

回顧上海海峽兩岸青年創業大賽於2016年首次舉辦時，決賽與頒獎均配合當年在台北登場的台北、上海城市論壇（雙城論壇），當時率團赴台交流的前中共上海市委常委、統戰部長沙海林還到場坐鎮。

依慣例，今年雙城論壇輪到台北舉辦，至今仍未見到舉辦與否的確切消息。不過，曾作為雙城論壇子活動之一的上海海峽兩岸青年創業大賽，今天在上海金山登場，並首度將參賽範圍由兩岸擴大至香港與海外。

中共上海市金山區委書記趙衛星致詞時表示，2016年這項活動在台北頒獎時引起轟動，而今上海仍持續推進兩岸青年工作。儘管兩岸交流有曲折與波折，仍會持續為兩岸青年創業、就業提供服務。

今天活動現場並展示許多創業作品，其中一款智慧型保溫飯盒，由來自台灣的傅裕仁與來自大陸的舒延釗攜手研發，不僅能將食物連續24小時保持在攝氏60度以上，讓使用者不必重複加熱就能隔餐食用，還可透過藍牙連上專屬平台買菜、客製化菜單。

傅裕仁表示，飯盒分為家用型、外賣型兩款，可觸及習慣自帶便當與喜好外賣的兩種消費族群。

他說，目前外賣型智慧飯盒已找到超商業者合作並著手量產，以前消費者只能在超商買到冷藏的便當再加熱，食物很容易走味；採用智慧型保溫飯盒後，消費者可向超市訂購到熱騰騰的便當，再由服務人員送上門。

至於家用型智慧飯盒則是為了服務自帶便當的上班族。傅裕仁指出，消費者只要透過藍牙將手機與飯盒配對，就會連上美食平台，平台不僅可以提供客製化菜單，還能讓消費者一鍵買菜。

綜觀2018上海海峽兩岸青年創業大賽的報名計畫，與網路創業相關的有149個，與文創相關有136個，與生命健康相關有93個，涉及物聯網則有47個。從中可看出青年在大陸的創業趨勢。（編輯：林克倫）1070824

鼎炫-KY客戶拉貨 第3季...台股週線收紅 造紙漲幅冠類股

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan