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安集轉投資3D列印金屬粉末廠傳捷報 與賀利氏策略合

鉅亨網2018/08/24 19:01
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太陽能模組廠安集 (6477-TW) 在跨入電廠經營的成效漸顯，帶動第 2 季獲利創新高，賺贏去年全年，除本業外，安集跨入 3D 列印領域所轉投資的圓融金屬粉末公司也傳來捷報，將與歐洲大廠賀利氏進行策略合作，共同佈局亞洲 3D 金屬列印市場，目前已出貨台灣及中國，未來將積極打入歐美航太大廠供應鏈。

安集今年上半年營收 8.39 億元，年增 113.8%，稅後純益 5190 萬元，年增 95%，每股稅後純益 0.94 元，創單季新高，也賺贏去年全年。安集表示，第 2 季之所以能創造亮眼的獲利表現，在於營運面由太陽能模組跨入建置電廠的效益顯現，成功在太陽能產業中轉型。

安集截至今年 8 月底電廠建置已達 57.7MW(百萬瓦)，平均每日電費收入可超過 100 萬元，全年售電收入高峰落在第 2 與第 3 季，今年電廠裝置容量目標為提升至 60MW，將為營運帶來穩定的獲利挹注。

除太陽能模組與電廠經營的本業外，安集今年參與投資母公司欽揚科技轉投資成立的圓融金屬粉末公司，於今年 3 月正式投入 3D 列印領域。安集表示，圓融所生產的 3D 金屬粉末，品質已獲歐洲國際大廠賀利氏肯定，目前合作開發專利材料特殊鋁合金，並取得空中巴士生產權利。

安集透露，圓融將與賀利氏將進行策略合作，共同佈局亞洲 3D 金屬列印市場，目前已出貨台灣及中國，未來將積極打入歐美航太大廠供應鏈，並擴及其他高端產品應用面。

圓融除已完成鋁合金粉末參數建立外，該公司預計 9 月開始進行鈦合金相關測試，持續累積各式材料列印參數資料庫數據。產品開發部分，目前已與多家廠商合作，進行產品開發試作，如特殊扣件、航太零件、特殊設備工件、異形水路模具及精密模具等，也規劃明年第 3 季完成生醫相關認證，朝中長期目標邁進。

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