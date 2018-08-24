安集轉投資3D列印金屬粉末廠傳捷報 與賀利氏策略合

太陽能模組廠安集 (6477-TW) 在跨入電廠經營的成效漸顯，帶動第 2 季獲利創新高，賺贏去年全年，除本業外，安集跨入 3D 列印領域所轉投資的圓融金屬粉末公司也傳來捷報，將與歐洲大廠賀利氏進行策略合作，共同佈局亞洲 3D 金屬列印市場，目前已出貨台灣及中國，未來將積極打入歐美航太大廠供應鏈。

安集今年上半年營收 8.39 億元，年增 113.8%，稅後純益 5190 萬元，年增 95%，每股稅後純益 0.94 元，創單季新高，也賺贏去年全年。安集表示，第 2 季之所以能創造亮眼的獲利表現，在於營運面由太陽能模組跨入建置電廠的效益顯現，成功在太陽能產業中轉型。