旺矽Q2谷底已過 今年3大產品線看兩位數成長

法人預估，旺矽下半年在VPC和CPC探針卡成長幅度，可望較上半年成長兩位數幅度。

展望今年下半年各產品營運，旺矽發言人邱靖斐表示，在VPC探針卡部分，既有客戶今年新平台轉換推出新產品，也受惠新平台、新產品推動新探針卡需求，拉貨動能穩健向上，預期下半年成長可期。在CPC探針卡部分，邱靖斐指出，下半年客戶開始拉貨。

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）旺矽第2季營運谷底已過，預期下半年成長可期。今年3大產品線可望雙位數成長，毛利率可回到以往不錯水準。

在多層有機載板（MLO）空間轉換器部分，旺矽表示，目前先鎖定客戶開發案與認證，現在與客戶進入合作測試階段。

在LED設備部分，旺矽指出，今年新產品與垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）相關，去年占比不到5%，今年可望倍數成長。

從三大產品線來看，邱靖斐預期，今年探針卡、LED設備及新產品3大產品線可望雙位數成長，毛利率可回到以往不錯水準。第2季營運的谷底已經過去。

從毛利率來看，法人指出，旺矽下半年高毛利客戶開始出貨，第2季毛利率應該是低點，下半年毛利率可逐步回升，預估整體毛利率上看4成。

旺矽第2季合併營收11.03億元，較第1季10.91億元微增1%，第2季稅後虧損2399萬元，較第1季7093萬元轉虧，第2季每股稅後虧0.3元，第1季每股稅後純益0.89元。

累計上半年旺矽合併營收21.95億元，較去年同期22.35億元減少1.8%。上半年稅後獲利4694萬元，較去年同期1.59億元減少70.5%，上半年每股稅後純益0.59元，遜於去年同期EPS 2元。

旺矽自結7月合併營收4.7億元，較去年同期3.15億元成長49.26%，累計今年前7月旺矽自結合併營收26.65億元，較去年同期25.5億元成長4.5%。

從業績比重來看，公司表示今年上半年探針卡占比55%，LED機台占比約2成，新事業占比約15%。（編輯：林興盟）1070824