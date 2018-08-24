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〈鋼鐵業上肥下瘦〉中鋼公告Q4盤價漲1.4 % 連

鉅亨網2018/08/24 19:01
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中鋼 (2002-TW) 今 (24) 日宣布第四季盤價，平均每公噸基價漲 326 元，漲幅 1.4 %，連 5 個季度調漲。中鋼指出，第四季受惠亞洲鋼材供需緊俏、鋼品社會庫存低檔，國際鋼價看漲；且國內螺絲、機電業等接單價量提升，帶動內需暢旺，預期第四季鋼市需求仍有成長空間。

雖然有歐美貿易保護威脅，但全球最大鋼廠 Arcelor Mittal 最新預測今年全球鋼鐵需求成長 2-3%，較一月預測再提高 0.5%。

同時，中國大陸「藍天保衛戰」環保稽查加嚴，鋼材出口年減逾 15%，韓國鋼廠預計於第四季進行產線檢修、日本也因國內需求穩定，外銷量維持低檔，亞洲地區鋼材供需依舊緊俏，也支撐鋼價表現。

以熱軋為例，美國鋼價雖然小幅回檔，但熱軋價格仍維持 987 美元 / 公噸；歐洲雖然也面因性措施與暑休而影響需求，但價格依舊持穩在 643-666 美元 / 公噸；日韓鋼廠外銷報價亦在 630-650 美元 / 公噸；中國也因固定資產投資增速，維持房地產需求強勁，寶、武、鞍鋼 7-9 月開出平高盤，熱軋累漲 15-22 美元 / 公噸。

中鋼預期，隨著各國基礎建設專案預算加碼、冬季限產執行趨嚴、亞洲市場供需吃緊、鋼品社會庫存維持低檔下，第四季鋼市需求仍有向上空間，並將帶動國際鋼價上漲。

內需市場方面，中鋼表示，國內第三季以來各項基建專案與新增建案陸續釋出，帶動鋼板需求強勁，加上部分產業如螺絲、機電業等接單價量提升，內需市場展望持穩成長。加上近期新台幣較中鋼上季開盤時已貶值近 3%，也有利國內加工業者加工外銷。

中鋼表示，在評估國際貿易情勢與不同鋼品供需結構與產業特性差異後，第四季各類鋼品內銷基價，除冷軋、電鍍鋅鋼捲維持平盤，電磁鋼捲調降外，其餘鋼品調漲，平均每公噸基價微漲 326 元，漲幅 1.4 %。

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