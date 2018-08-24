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保險業IPO審查準則 顧立雄：參考業界平均

中央社2018/08/24 18:59
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北24日電）金管會公布保險業IPO審查標準，遭外界認為標準過高，保險業符合所有指標「比登天還難」。金管會主委顧立雄表示，投資不動產占比、淨值對資產比等指標，都參考保險業平均值。

他表示，部分保險業投資不動產「賣不掉也租不出去」，金管會將加強監視。

金管會今天舉辦中元普渡，顧立雄會後接受媒體訪問。媒體提問，金管會昨天公布保險業IPO審查標準，其中獲利指標部分，審查準則要求保險業須將出售債券獲利分年度攤提，且調整後近5年獲利須高於調整前，但業者認為這部分「根本很難達成」。

另外，在其他指標方面，審查準則明定申請興櫃、上市櫃保險業者，投資不動產金額占可運用資金比重不得超過10%，但部分保險業者投資不動產金額早已逾此數字。而在淨值對資產（不含投資型保險）的比率，興櫃不得低於6.5%，上市櫃不得低於7%，也遠高於目前保險業的淨值對資產比率，因此有業者質疑其公平性與合理性。

顧立雄表示，金管會訂出保險業IPO審查標準，是「通案」監理，是「綜合檢視」申請興櫃與上市櫃的保險業者是否符合標準，並可對群眾募資。且審查標準所定的相關指標，都是參考保險業的同業水平，以保險業投資不動產金額占可運用資金比率，目前平均是5.25%，因此定10%「差不多」。

顧立雄更特別提及，部分保險業投資不動產，但不動產的資產品質有好有壞，必須考量變現性與流動性問題。金管會針對保險業不動產長期配置過高，投資成本與市價衡量有落差，以及不動產投資占比高、但收益率卻過低等三面向，已有進行常態性監理，但部分保險業持有一些「賣不掉也租不出去」的不動產，未來也將加強監視。（編輯：張良知）1070824

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