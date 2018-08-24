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娛樂

好友升格愛人？　小樂嘴硬不認愛邵雨薇

記者徐郁雯／台北報導2018/08/24 19:20
▲邵雨薇幫小樂扣安全帽。（圖／東森提供，2018.08.24）
▲邵雨薇幫小樂扣安全帽。（圖／東森提供，2018.08.24）

《愛的3.14159》劇情進展到大學畢業後，當年一起北上追夢的三人卻境遇大不同。吳思賢休學重考成為醫學院學生，陳大天則因詐欺入獄，服刑出獄後當起更生人。邵雨薇則成為每天夾在工作與生計中的職場新鮮人，邵雨薇笑說：「因為劇組都會準備很多小點心，我才體會到那些OL喜歡跟團購、吃下午茶，卻又要擔心發胖的心情。」

吳思賢在發覺自己喜歡邵雨薇的心意後，卻仍要跟她維持著好友關係，就連邵雨薇替他扣安全帽，都要保持一副泰然自若的樣子。吳思賢笑說劇中真的很像他們平時的互動，「因為我跟邵雨薇彼此太熟了，甚至也常像這樣靠很近，現在拍起來都很自然不會害羞了。」


▲小樂劇中暗戀邵雨薇。（圖／東森提供，2018.08.24）


▲邵雨薇、小樂戲裡戲外都是好友。（圖／東森提供，2018.08.24）

因受現實所惑而詐欺入獄的陳大天，出獄後輾轉到了瓦斯行，要扛瓦斯又要騎打檔車載貨。陳大天笑說，因為都是空桶所以不重，難的反而是要把瓦斯桶移動轉到定位點。此外，陳大天表示，最難的是騎瓦斯行的打檔車，「因為我本來就不太會騎打檔車，加上後面瓦斯桶的重量，前幾次車子都差點直接翻過去。」讓工作人員全被嚇壞。


▲陳大天扛瓦斯。（圖／東森提供，2018.08.24）

關鍵字愛的3.14159陳大天邵雨薇吳思賢
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