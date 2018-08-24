好友升格愛人？　小樂嘴硬不認愛邵雨薇

《愛的3.14159》劇情進展到大學畢業後，當年一起北上追夢的三人卻境遇大不同。吳思賢休學重考成為醫學院學生，陳大天則因詐欺入獄，服刑出獄後當起更生人。邵雨薇則成為每天夾在工作與生計中的職場新鮮人，邵雨薇笑說：「因為劇組都會準備很多小點心，我才體會到那些OL喜歡跟團購、吃下午茶，卻又要擔心發胖的心情。」

吳思賢在發覺自己喜歡邵雨薇的心意後，卻仍要跟她維持著好友關係，就連邵雨薇替他扣安全帽，都要保持一副泰然自若的樣子。吳思賢笑說劇中真的很像他們平時的互動，「因為我跟邵雨薇彼此太熟了，甚至也常像這樣靠很近，現在拍起來都很自然不會害羞了。」