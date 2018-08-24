外匯存款創新高 投資人往美元布局

（中央社記者潘姿羽台北24日電）中央銀行公布7月金融概況，外匯存款期底餘額5兆9168億元，續創歷史新高；央行官員表示，除了貨款收入有所貢獻，民眾與企業預期美元走強，進行資產配置也有關係。
央行今天公布7月M1B及M2年增率分別下降為5.76%及3.68%，主要受外資淨匯出，以及放款與投資成長減緩影響；央行經研處副處長吳懿娟說明，因網路操作愈來愈盛行，國人對資金配置的靈活度提高，只要看到不錯的投資機會，就會把定存解約轉為投資，因此M1B對股市的領先意義已經愈來愈淡。
而7月外匯存款期底餘額5兆9168億元，續創歷史新高；吳懿娟說明，很多人預期美元持續走升、呈現強勢格局，外匯存款創新高除了有貨款收入的貢獻，民眾、企業在資產配置上往外幣存款布局也有關係。
至於代表散戶指標的證券劃撥存款餘額，7月期底餘額為新台幣1兆7826億元，月增907億元，而反映外資的外國人新台幣存款同樣走高，來到2172億元；央行經研處副處長吳懿娟說明，7、8、9月是企業發放股利的旺季，因此挹注了上述2數據的成長。
吳懿娟則說，整體來說，股市表現還是相當活絡，如果看到有好的機會，資金應會隨時進入股市。（編輯：黃國倫）1070824