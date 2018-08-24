外匯存款創新高 投資人往美元布局

（中央社記者潘姿羽台北24日電）中央銀行公布7月金融概況，外匯存款期底餘額5兆9168億元，續創歷史新高；央行官員表示，除了貨款收入有所貢獻，民眾與企業預期美元走強，進行資產配置也有關係。

央行今天公布7月M1B及M2年增率分別下降為5.76%及3.68%，主要受外資淨匯出，以及放款與投資成長減緩影響；央行經研處副處長吳懿娟說明，因網路操作愈來愈盛行，國人對資金配置的靈活度提高，只要看到不錯的投資機會，就會把定存解約轉為投資，因此M1B對股市的領先意義已經愈來愈淡。

而7月外匯存款期底餘額5兆9168億元，續創歷史新高；吳懿娟說明，很多人預期美元持續走升、呈現強勢格局，外匯存款創新高除了有貨款收入的貢獻，民眾、企業在資產配置上往外幣存款布局也有關係。