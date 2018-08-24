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中央社

全國電子今年拚成長 網購明年Q4上線

中央社2018/08/24 19:21
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北24日電）3C通路商全國電子總經理林政勳今天說，下半年冷氣銷售將左右全年業績成長力道，會力拚成長；網購估明年第4季上線，大型店Digital City未來3到5年將展店20到30家。

全國電子今天召開法人說明會，報告營運表現。2018年上半年營收達新台幣89.47億元，年增7.12%；營業淨利3.66億元，年增12.97%；稅後淨利3.02億元，年增9.16%；稅後每股盈餘（EPS）3.05元。

主持法說會的林政勳說，今年上半年營運狀況相較去年同期有不錯成長，主要動能之一來自季節性商品例如冷氣、電暖器，還有去年開始強推的雙品牌策略獲得成功。

展望下半年，林政勳保守指出，季節性商品仍是重要因素，尤其下半年的冷氣銷售將左右整年業績成長力道，站在經營團隊立場會設法力拚成長；今年以來冷氣銷售已超過10萬台，全年目標13萬台應該可以達陣。

他表示，雙品牌包括現有全國電子品牌和全新型態3C通路品牌Digital City，前者定位為「智慧生活的好鄰居」，商品組合為數位和家電商品並重；DigitalCity定位為「最新潮的3C賣場」，目標客群是喜歡最新數位商品的人，讓顧客一次購足。

林政勳說，目前全台已有4間Digital City，依序在高雄、台中、屏東、台南開幕，店內設計與商品陳列借鏡國外大型展覽如美國消費性電子展（CES），目標提供世界級的3C體驗；由於業績表現亮眼，單店業績較一般店面成長約50%，預計未來3到5年內將拓展共20到30家的Digital City門市。

此外，全國電子去年開始投入SAP企業管理軟體系統，已於今年4月1日成功上線。林政勳指出，接下來全國電子將布局網路購物，提供消費者線上與線下完整的服務，預計明年第4季上線，內部在討論哪些商品類別適合放在線上。（編輯：林興盟）1070824

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