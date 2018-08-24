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〈華碩新品搶商機〉轉型力拚翻身市場不領情 填息路迢

鉅亨網2018/08/24 19:26
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華碩 (2357-TW) 轉型路漫長，今年先是董事長施崇棠原本傳出打算退休，不過最後仍維持原任，緊接著第 2 季財報遭受匯損空擊，營益率仍未能攀上 4% 大關，另又有手機、電競團隊組織變動傳言四起，面對內憂外患，華碩股價自 7/3 除息後持續貼息，填息路漫長，

華碩第 2 季匯損金額達 14 億元，稅後純益僅 13.3 億元，華碩轉型路坎坷，今年 6 月董事長施崇棠原訂交棒給策略長徐世昌，消息傳出後 1 個月內反轉，施崇棠坦言自己對華碩仍然放不下，未來將努力培養接班團隊。

施崇棠雖對外表示，徐世昌仍是最好接班人選之一，不過轉型重擔已落到執行長沈振來肩上；沈振來日前主持華碩首次線上法說會，談到轉型跟傳承時，對外說明將積極培育新世代人才，並專注手機事業的經營及公司策略轉型。

華碩拚盡全力讓公司轉型，但第 2 季財報不盡人意，內部組織更有裁撤手機部門及電競團隊易主等傳言四起，對華碩如同內憂外患。

觀察華碩股價填息情形，2015 年現金股利 17 元，僅兩個交易日完成填息，2016 年現金股利 15 元，填息日程延長為兩個月，2017 年填息時間長達 4 個月，而今年 7/3 除息至今，尚未完成填息。

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