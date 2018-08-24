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三大法人賣超31.2億元 外資期、現貨減碼 大立光

鉅亨網2018/08/24 19:23
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台股今 (24) 日缺乏成交動能，加權指數受制於月線反壓，在電子及金融類股指數齊跌下，大盤收跌 53.78 點，收在 10809.35 點，成交值 962.42 億元，外資現貨及期貨多單同步減碼，三大法人合計賣超達 31.2 億元，大立光 (3008-TW) 遭外資連 4 賣超。

台股今日外資賣超 22.7 億元，自營商賣 10.5 億元，投信買超 2.04 億元，其中外資除了調節現貨，也減碼期貨多單 7169 口；外資主要調節的標的以設憶體、面板廠個股為主。

今日盤中傳出美系外資在最新報告中表示，預估第 3 季 LED 封裝業仍將面臨供過於求的情形，重申億光 (2393-TW)「賣出」評等，造成億光股價盤中摜殺跌停，也壓抑科技股表現；同時，Tesla(特斯拉) 相關族群也成追殺標的，盤中氣氛持續觀望，全場成交值不到 1000 億元，證券分析師黃漢成指出，此時外資檢視台股個股體質，對客戶買賣決策提出建議尚屬正常。

外資今日集中市場買超較多的個股包括仁寶、中纖、元大金、開發金、聯電、國泰金、遠東新、永豐金、信昌化及英業達；外資賣超較多的個股包括友達、群創、新光金、鴻海、中鴻、台新金、華邦電、彩晶、錸德、旺宏。

投信今日集中市場買超較多的個股包括欣興、中鴻、遠東新、仁寶、英業達、台泥、微星、聚陽、玉山金、信昌化；今天投信在集中市場賣超較多的個股包括聯電、錸德、旺宏、達方、嘉聯益、台郡、禾伸堂、新纖、台勝科及日電貿。

今天自營商在集中市場買超較多的個股包括中橡、信昌化、中纖、國喬、奇力新、華新科、文曄、正隆、仁寶、瀚宇博德；今天自營商在集中市場賣超較多的個股包括南亞、大成鋼、燿華、中鴻、兆豐金、第一金、台泥、欣興、旺宏及華通。

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