〈全國電法說〉布局全零售揮軍電商 線上購物平台明年

全國電 (6281-TW) 今 (24) 日舉辦法說會，總經理林政勳說明目前策略，除雙品牌拉升資通訊產品比重外，也積極進行全零售的布局，新 ERP 系統上線後，下一步將進軍電商領域，預計明年第 4 季線上購物平台服務將正式上線，打造虛實整合的競爭優勢。

林政勳指出，在雙品牌策略上，全國電子定位為智慧生活的好鄰居，目標客層是喜歡親切服務的人，客群需求鎖定便利族群，商品組合則是數位、家電商品並重。

他表示，目前有 324 間門市，未來將逐步朝二代店升級，包括企業識別、店內風格都加以升級，目前已有 20 家二代店，全台各門市將逐步進行升級。