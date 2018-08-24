不斷更新／豪雨狂下　嘉縣、高市部分地區25日停班課

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受熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，中、南部地區出現驚人降雨，氣象局持續發布豪雨特報，彰化縣、雲林縣、嘉義縣市及南投縣仍有局部豪雨或大豪雨發生的機率，苗栗縣、台中市、台南市、高雄市、屏東縣及澎湖地區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園、新竹地區、花蓮及台東山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊、強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流，低窪地區請慎防淹水。
全台明（ 25 ）日停止上班上課情況如下：
北部地區
基隆市：正常上班上課。
台北市：正常上班上課。
新北市：正常上班上課。
桃園市：正常上班上課。
新竹市：正常上班上課。
新竹縣：正常上班上課。
中部地區
苗栗縣：正常上班上課。
台中市：正常上班上課。
彰化縣：正常上班上課。
南投縣：正常上班上課。
雲林縣：正常上班上課。
南部地區
嘉義市：正常上班上課。
嘉義縣：停止上班上課。
台南市：正常上班上課。
高雄市：茂林區、桃源區、那瑪夏區停止上班上課，其餘正常上班上課。
屏東縣：正常上班上課。
東部地區
宜蘭縣：正常上班上課。
花蓮縣：正常上班上課。
台東縣：正常上班上課。
外島地區
澎湖縣：正常上班上課。
連江縣：未宣布。
金門縣：未宣布。