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生活

不斷更新／豪雨狂下　嘉縣、高市部分地區25日停班課

生活中心／綜合報導2018/08/24 19:43
▲熱帶性低氣壓帶來驚人雨量，中南部地區傳出許多淹水災情。（圖／NOWnews資料照）
▲熱帶性低氣壓帶來驚人雨量，中南部地區傳出許多淹水災情。（圖／NOWnews資料照）

更新時間 22 ： 30 

受熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，中、南部地區出現驚人降雨，氣象局持續發布豪雨特報，彰化縣、雲林縣、嘉義縣市及南投縣仍有局部豪雨或大豪雨發生的機率，苗栗縣、台中市、台南市、高雄市、屏東縣及澎湖地區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園、新竹地區、花蓮及台東山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊、強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流，低窪地區請慎防淹水。

全台明（ 25 ）日停止上班上課情況如下：

北部地區
基隆市：正常上班上課。
台北市：正常上班上課。
新北市：正常上班上課。
桃園市：正常上班上課。
新竹市：正常上班上課。
新竹縣：正常上班上課。

中部地區
苗栗縣：正常上班上課。
台中市：正常上班上課。
彰化縣：正常上班上課。
南投縣：正常上班上課。
雲林縣：正常上班上課。

南部地區
嘉義市：正常上班上課。
嘉義縣：停止上班上課
台南市：正常上班上課。
高雄市：茂林區、桃源區、那瑪夏區停止上班上課，其餘正常上班上課。
屏東縣：正常上班上課。

東部地區
宜蘭縣：正常上班上課。
花蓮縣：正常上班上課。
台東縣：正常上班上課。

外島地區
澎湖縣：正常上班上課。
連江縣：未宣布。
金門縣：未宣布。

關鍵字停班停課暴雨熱帶性低氣壓淹水
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