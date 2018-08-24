微風信義之夜登場 6小時業績上看4億元

（中央社記者朱則瑋台北24日電）微風信義之夜今天晚間6時登場，微風集團常務董事岡一郎表示，預估6小時業績可達新台幣4億元，目前已有4名千萬刷手，最高金額為2000萬元，後續還會再增加。
微風集團今天晚間6時到12時在微風信義店封館舉行「信義之夜」，微風集團執行常董岡一郎、名媛孫芸芸等人皆盛裝出席。獨家首賣商品近50件，不少香氛保養品也祭出優惠折扣，最低優惠保養組合58折起。
執行常董岡一郎受訪時說，去年信義之夜業績達3.5億元，今年要更上一層樓，6小時業績預估可達4億元，目前已出現4名千萬刷手，金額最高的是2000萬元，購買Tiffany & Co的珠寶。
談到今年微風各百貨分店表現，岡一郎表示，今年1月到7月百貨業績成長3%，其中，信義店成長13%、 松高店成長11%，下半年等到南山店開幕後，加上週年慶刺激，整年業績可達220億元。
岡一郎指出，微風南山店下半年開幕，會有280個品牌進駐，有望帶動整體微風營收，預計南山店明年業績可達70億元，所有百貨分館加起來營收則上看300億元。
遠東百貨則表示，下半年業績成長的目標為5%，針對餐飲等主力業種，會加快櫃位調整速度，淘汰表現不佳的櫃位，引進消費者喜愛的品牌，讓消費者感受到新鮮感。至於週年慶部分，則訂出7.5%的高成長目標。（編輯：黃國倫）1070824