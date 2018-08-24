微風信義之夜登場 6小時業績上看4億元

（中央社記者朱則瑋台北24日電）微風信義之夜今天晚間6時登場，微風集團常務董事岡一郎表示，預估6小時業績可達新台幣4億元，目前已有4名千萬刷手，最高金額為2000萬元，後續還會再增加。

微風集團今天晚間6時到12時在微風信義店封館舉行「信義之夜」，微風集團執行常董岡一郎、名媛孫芸芸等人皆盛裝出席。獨家首賣商品近50件，不少香氛保養品也祭出優惠折扣，最低優惠保養組合58折起。

執行常董岡一郎受訪時說，去年信義之夜業績達3.5億元，今年要更上一層樓，6小時業績預估可達4億元，目前已出現4名千萬刷手，金額最高的是2000萬元，購買Tiffany & Co的珠寶。