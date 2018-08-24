〈全國電法說〉冷氣銷售左右全年業績成長 全年仍力拚

全國電 (6281-TW) 今 (24) 日舉辦法說會，總經理林政勳坦言，下半年營運比較辛苦，展望謹慎保守，主因季節性商品受天氣的影響，尤其是冷氣銷售將左右整年業績成長力道，今年營收力拚較去年成長。

林政勳表示，推升上半年營運成長，主要受惠雙品牌效益顯現，加上季節商品的貢獻，今年季節商品包括電暖氣及冷氣銷售，推升營運出現不錯的成長，但下半年會比較辛若，持謹慎保守態度，季節性商品還是重要的影響因素。

他指出，今年冷氣銷售因 5 月天氣炎熱提早發酵，但 6-8 月的天氣不像去年炎熱，冷氣銷售不如去年，從 7 月的營收數字就可以看出來；下半年冷氣銷售仍將會左右整年業績成長力道，今年度還是力拚成長。