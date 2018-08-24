林懷民關於島嶼 獲德雜誌評選年度最佳舞作

（中央社記者汪宜儒台北24日電）雲門舞集45週年這一年，捷報頻傳，藝術總監林懷民的「關於島嶼」獲歐洲權威舞蹈雜誌TANZ評選為「2018年度最佳舞作」，以大幅劇照介紹舞作，更讚譽雲門如歌詠般舞出台灣的美麗與傷痛。

TANZ是德國的舞蹈雜誌，每年都會邀請數十位舞評家回顧過去一年的國際舞蹈生態，並選出年度傑出舞蹈藝術家和作品。今年，林懷民的「關於島嶼」和英國編舞家謝克特（Hofesh Shechter）「偉大的終結GrandFinale」同獲年度最佳舞作。

目前人在高雄衛武營跟雲門2團工作的林懷民說：「跟這兩位世界當紅少壯編舞家一起上榜，很開心。」得知獲獎後，林懷民也發訊鼓勵雲門工作夥伴：「這是大家辛苦合作的結果。恭喜大家。繼續努力。」而這也是雲門繼2006年「行草三部曲」獲得「年度最佳舞作」後再度得到肯定。