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林懷民關於島嶼 獲德雜誌評選年度最佳舞作

中央社2018/08/24 19:32
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪宜儒台北24日電）雲門舞集45週年這一年，捷報頻傳，藝術總監林懷民的「關於島嶼」獲歐洲權威舞蹈雜誌TANZ評選為「2018年度最佳舞作」，以大幅劇照介紹舞作，更讚譽雲門如歌詠般舞出台灣的美麗與傷痛。

TANZ是德國的舞蹈雜誌，每年都會邀請數十位舞評家回顧過去一年的國際舞蹈生態，並選出年度傑出舞蹈藝術家和作品。今年，林懷民的「關於島嶼」和英國編舞家謝克特（Hofesh Shechter）「偉大的終結GrandFinale」同獲年度最佳舞作。

目前人在高雄衛武營跟雲門2團工作的林懷民說：「跟這兩位世界當紅少壯編舞家一起上榜，很開心。」得知獲獎後，林懷民也發訊鼓勵雲門工作夥伴：「這是大家辛苦合作的結果。恭喜大家。繼續努力。」而這也是雲門繼2006年「行草三部曲」獲得「年度最佳舞作」後再度得到肯定。

「關於島嶼」去年11月在台灣首演，是林懷民透過當代手法對台灣歷史、風土、文化與生活提出省思的「懷民」之作。今年上半年在美、歐巡演時，各國舞評家都給了高度評價，肯定舞作的普世觀照與美學成就。倫敦泰晤士報表示：「這齣令人驚嘆的傑作，絕對是大師的手筆。」The Art Desk網站也宣稱：「林懷民創辦的舞團，和他精彩的舞作，讓台灣在全球現代舞的地圖上占穩一席之地。」

結束上半年密集的國外巡演行程後，雲門10月底將在池上「秋收藝術節」演出「松煙」。舞團45週年推出的「林懷民舞作精選」，將於11月16日起在國家戲劇院連續演出8場，接著巡迴台中、高雄及台南演出。（編輯：陳怡璇）1070824

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