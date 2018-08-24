山坡地開發回饋金 地方批只照顧財團

台東縣議會議長饒慶鈴、副議長陳宏宗今天召開記者會，抗議林務局山坡地開發利用回饋金繳交辦法是惡法，只照顧財團。

台東縣政府今年加強執行一般民眾蓋房子在山坡地的回饋金徵收，引起民眾關注。

另外修法中，將必須繳交回饋金項目也列入「從事須申請建造執照之山坡地建築行為」。

(中央社記者盧太城台東縣24日電)林務局訂定山坡地開發利用回饋金辦法，在山坡地蓋房子必須繳回饋金。台東縣政府批這法令對台東不公平，會變成「收普羅大眾的錢，卻照顧財團」。

台東縣政府農業處長許瑞貴表示，台東縣政府因過去執行績效不彰，被農委會考評打乙等，不得已只好今年加強開徵山坡保育地內必須收回饋金，目前有44案件，最高的是新台幣18萬元。

許瑞貴表示，台東地區有10個鄉鎮都被劃在山坡地內，民眾只要蓋房子就必須繳回饋金，這對台東不公平；花蓮情況相同，農委會卻沒有要求花蓮縣政府加強徵收，是「柿子挑軟的吃」。

另外，去年林務局修訂的山坡地開發利用回饋金辦法，明顯的幫財團解套，讓財團免重覆繳交回饋金，反而未照顧到一般民眾，只能說「收普羅大眾的回饋金，幫財團解套」。

許瑞貴建議，中央依森林法要求開徵的回饋金，其中事涉第3條13款者台東縣有10個鄉鎮都納入，株連甚廣，惟有透過中央修法才能解決。

台東縣議員參選人張裴堉表示，過去好幾位議員多次質詢時，要求台東縣政府向農委會提出山坡地解編工作，縣府102年還提出「解除山坡地管制第一期計畫」，卻一直沒有具體成果，縣議會也怠忽職守沒有盡到監督之責，如果完成山坡地解編，就沒有這些問題。

林務局副局長楊宏志表示，山坡地開發利用回饋金繳交辦法於民國89年森林法授權訂定，民國106年依人民陳情建議修正，其中修訂「申請建照執照 (如蓋房子)之山坡地建築行為應繳交山坡地開發利用回饋金」，與修法前應先擬具水土保持計畫或簡易水土保持申報書之行為結果效力一致，對於繳交回饋金行為並無不同，並不是新的規定。

楊宏志進一步解釋，過去未修法前，在山坡地蓋房子必須擬具水土保持計畫或簡易水土保持申報書，提出這2計畫時就必須繳交回饋金，是因為台東縣政府長久忽略這規定，未依法執政。（編輯：吳佳穎）1070824