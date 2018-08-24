到越南網站看延禧攻略 先答南海島礁是誰的

（中央社台北24日電）正在熱播的中國網劇「延禧攻略」意外成為南海主權問題的「人質」。一家越南網站提供觀看此劇，不但比中國網站更新速度更快，還要求中國網友入站前要回答南海島礁的歸屬問題。

英國廣播公司（BBC）中文網23日報導，清宮連續劇「延禧攻略」7月19日起在中國愛奇藝網站獨家播出，累積點擊率已有112億次。而越南網站Bomtan.org上也有「延禧攻略」，至23日還比愛奇藝網站上的快了6集。

Bomtan.org吸引一些追劇的粉絲，但中國網友卻發現，進入網站後首先面對一份3道題目的網路問卷，要求他們對南海主權作出表態。