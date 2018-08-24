到越南網站看延禧攻略 先答南海島礁是誰的

（中央社台北24日電）正在熱播的中國網劇「延禧攻略」意外成為南海主權問題的「人質」。一家越南網站提供觀看此劇，不但比中國網站更新速度更快，還要求中國網友入站前要回答南海島礁的歸屬問題。
英國廣播公司（BBC）中文網23日報導，清宮連續劇「延禧攻略」7月19日起在中國愛奇藝網站獨家播出，累積點擊率已有112億次。而越南網站Bomtan.org上也有「延禧攻略」，至23日還比愛奇藝網站上的快了6集。
Bomtan.org吸引一些追劇的粉絲，但中國網友卻發現，進入網站後首先面對一份3道題目的網路問卷，要求他們對南海主權作出表態。
報導說，這份問卷只針對網路IP位址在中國的觀眾。
問卷包含3道選擇題，全都是越南語。第一題是「黃沙（西沙）群島和長沙（南沙）群島屬於哪個國家？」4個選項依次為：越南、中國、菲律賓和日本。另外兩題分別是：「越南的首都在哪裡？」、「越南的國歌是什麼？」
觀眾必須要按照網站預設的答案，第一題選擇「越南」才能進入主頁看影片，選擇「中國」就不行。
有中國網友覺得這種做法很「噁心」。
報導說，大部分越南的影音網站上已經將「延禧攻略」下架，Bomtan.org網站上雖然仍有此劇，但已經停止更新。
「延禧攻略」官方微博20日發出聲明，指任何散布、傳播、銷售這齣影視劇尚未播出劇集內容的行為均已構成侵權。呼籲網民共同抵制不法行為，打擊盜版。
南海主權爭端由來已久。包括中華民國在內多方宣示擁有南海島礁主權。（編輯：張淑伶）1070824