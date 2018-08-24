〈億光遭外資降評〉跳脫紅潮競爭策略相對同業保守 新

億光去年在 LED 市場遭遇相當大的價格競爭，又以背光與照明產品上價格廝殺最為嚴重，價格跌得太兇，也影響其營運表現，因此今年起調整營運體質，降低背光與照明等毛利較低的產品營收比重，目前 2 項產品營收比重均降至 10% 以下。

LED 照明與封裝產業多年前在中國廠商大舉跨入後，紅潮競爭威脅越趨激烈，市場供給過剩，價格廝殺情況嚴重。為避免受到持續進行的價格戰拖累，使營運體質越趨疲弱，億光 (2393-TW) 近年來逐漸降低照明比重，轉往車用、不可見光與 Mini LED 應用等利基型產品發展，以尋找下一波成長動能，不過營運要見到曙光，可能還要再等等。

面對近年來 LED 產業雖持續供過於求，億光未來將著重在汽車應用、紅外線及 Mini LED 等高毛利產品，不可見光及車用等高毛利產品比重已逐年提升中。去年其車用 LED 營收占比不到 10%，今年車用比重持續提升，有機會超過 1 成，第 4 季也將出貨 Mini LED 產品。

億光在營運體質調整後，受到低毛利產品影響較低，今年資本支出規劃上，也積極擴充不可見光與車用產品產能，目前不可見光營收占比約為 3 成，年底前可望較去年擴增 2 成，而車用產能則可望較去年擴增 3 成，屆時營收與獲利表現可望逐步回溫。

在 LED 產業供需情況相對嚴峻下，轉型擺脫低毛利困境成為當前不得不的改變，雖說億光今年來積極調整營運體質，轉往車用、不可見光與 Mini LED 應用等高毛利產品或利基型產品發展，惟相對晶電 (2448-TW) 宣示切入 VCSEL 商機與 Mini LED 應用發展的野心，億光在營運策略調整上相對保守，探究其轉機面後所能吸引的資金目光，也就相對黯淡了。