中國拒換發簽證迫美記者離境 美大使館譴責

（中央社北京24日綜合外電報導）美國新聞網站BuzzFeed中國分社社長李香梅疑因報導中共嚴密監控新疆維吾爾人，遭中國拒換發簽證。美國駐中國大使館今表示，美方對中方對待國內外記者方式「深感憂慮」。
美國籍的李香梅（Megha Rajagopalan）派駐北京已6年，中國官員卻決定不延長她的記者簽證，導致她被迫離境。
李香梅曾廣泛報導中國當局對新疆的維安打壓，數十萬少數民族維吾爾穆斯林據信被拘留在再教育營。
針對記者詢問有關李香梅的事件，美國駐中國大使館發布聲明回覆道：「中國境內的國內外記者持續面臨過度限制，導致他們遂行職責的能力受阻，對此美國深感憂慮。」
聲明還說，報導者面臨「外國記者簽證發放程序延宕，欲前往某些中國當局視為『敏感』地點採訪時受到過度限制，部分情況下還遭到地方當局暴力對待」。
李香梅22日在推特上發文表示，中國外交部5月便拒絕發給她新的新聞記者簽證，且並未說明理由，僅表示這是「程序」問題。
中國外交部發言人陸慷昨天在例行記者會上，輕描淡寫帶過不給予李香梅簽證的決定。
當被問到，李香梅的簽證被註銷，是否與她報導新疆人權問題有關，陸慷回答：「不存在你說的這個人簽證被註銷的問題，因為她本來就不是常駐中國的記者。」
儘管如此，中國國家主義小報「環球時報」今天仍發表社論批評李香梅，社論中寫道：「在西方對中國新疆治理不斷進行圍攻的時候，不難想象表現突出的李（香梅）做了多麼激進、歪曲的報道。」
社論中並說：「西方一些媒體的對華報導相當極端，…西方媒體認為，他們那樣做天經地義，但這對中國來說是很難接受的…中國相關機構肯定不會無所作為。」（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1070824