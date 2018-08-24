中國拒換發簽證迫美記者離境 美大使館譴責

（中央社北京24日綜合外電報導）美國新聞網站BuzzFeed中國分社社長李香梅疑因報導中共嚴密監控新疆維吾爾人，遭中國拒換發簽證。美國駐中國大使館今表示，美方對中方對待國內外記者方式「深感憂慮」。

美國籍的李香梅（Megha Rajagopalan）派駐北京已6年，中國官員卻決定不延長她的記者簽證，導致她被迫離境。

李香梅曾廣泛報導中國當局對新疆的維安打壓，數十萬少數民族維吾爾穆斯林據信被拘留在再教育營。

針對記者詢問有關李香梅的事件，美國駐中國大使館發布聲明回覆道：「中國境內的國內外記者持續面臨過度限制，導致他們遂行職責的能力受阻，對此美國深感憂慮。」