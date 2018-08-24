〈鋼鐵業上肥下瘦〉中鋼、中鴻利差持穩Q4獲利可期

中鋼 (2002-TW) 第四季盤價續漲，同集團中鴻 (2014-TW) 九、十月盤價同步看漲，推升利差持穩，不過法人指出，對下游的單軋廠燁輝 (2023-TW)、盛餘 (2027-TW) 來說，將導致成本續漲、侵蝕獲利表現，整體產業呈現「上肥下瘦」的格局，將考驗接下來各廠的轉嫁能力。

中鋼第四季平均每公噸基價微漲 326 元，漲幅 1.4%，其中鋼板每噸調漲 575 元，棒線每噸調漲 500 元，熱軋每噸調漲 293 元， 熱浸鍍鋅鋼捲每噸調漲 103 元，冷軋及電鍍鋅鋼捲持平，電磁鋼捲每噸調降 643 元。