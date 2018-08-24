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〈鋼鐵業上肥下瘦〉中鋼、中鴻利差持穩Q4獲利可期

鉅亨網2018/08/24 19:53
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中鋼 (2002-TW) 第四季盤價續漲，同集團中鴻 (2014-TW) 九、十月盤價同步看漲，推升利差持穩，不過法人指出，對下游的單軋廠燁輝 (2023-TW)、盛餘 (2027-TW) 來說，將導致成本續漲、侵蝕獲利表現，整體產業呈現「上肥下瘦」的格局，將考驗接下來各廠的轉嫁能力。

中鋼第四季平均每公噸基價微漲 326 元，漲幅 1.4%，其中鋼板每噸調漲 575 元，棒線每噸調漲 500 元，熱軋每噸調漲 293 元， 熱浸鍍鋅鋼捲每噸調漲 103 元，冷軋及電鍍鋅鋼捲持平，電磁鋼捲每噸調降 643 元。

中鴻則預計將於下周一 (27 日) 開出 9 月盤價，市場認為，隨著中鋼第四季盤價續漲，中鴻後續報價調漲機率也提高，均有助利差表現持穩，帶動獲利升溫。

法人指出，雖然中鋼、中鴻全年獲利可期，但對下游得單軋廠燁輝與盛餘來說，進料成本大增，毛利率空間受到壓縮，形成「上肥下瘦」的情形，能否轉嫁將成獲利關鍵。

盛餘就在今 (24) 日的法說會上指出，以外銷市場來看，銷往美國的產品最有機會反應成本，下半年也將盡可能提升市佔率，降低成本上漲的影響。

而燁輝日前已調漲 8 月內銷盤價反映成本，但在 9 月外銷報價持平、10 月外銷價每公噸降 10 美元情況下，是否會再調升內銷報價反應成本，值得關注。

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