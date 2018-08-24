遺世獨立亞馬遜部落 無人機窺探曝光

（中央社聖保羅23日綜合外電報導）根據巴西國家原住民基金會公布的無人機空拍畫面，在靠近秘魯邊境的亞馬遜雨林廣袤無垠蓊鬱蒼翠間，可以看到因拍攝距離遠而身形渺小的一群人，在林中空地穿梭。
無人機影像向世人揭露他們的存在，那些與世隔絕的部落原住民哪會知道正遭人窺探。
巴西國家原住民基金會（FUNAI）本週公布上述於去年錄到的影像，只是他們執行亞馬遜野豬谷（Valedo Javari）任務蒐集到的一部分素材。
幅員遼闊的巴西已確認有100多個遺世獨立的部落，他們絕大部分生活在亞馬遜州（Amazonas）西南部這片難以進入地區。
國家原住民基金會已經接觸到野豬谷的8個部落，但是從發現到的大草屋、手工斧頭和棕櫚樹幹製成的獨木舟判斷，他們認為當地至少還有11個部落。
「紐約時報」（The New York Times）網站報導，國家原住民基金會公布的影片顯示，有數名原住民在走動，其中一人似乎持矛或竿子。
國家原住民基金會聲明，其幹部在警察戒護下，經180公里長的河道和土路，再徒步穿越120公里的叢林，才能抵達當地。
任務期間，基金會成員還遇到兩組盜獵者，迫使他們放走捕捉到的野生動物。
協調人格伊斯（Vitor Gois）說：「必須加強對這個地區的警戒和控制，以確保原住民能完全擁有這片土地。」（譯者：葉俐緯/核稿：何宏儒）1070824