NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈永和分屍案死者　被毒友懷疑是線人千萬債務爆衝突　男子遭近距離爆頭遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

遺世獨立亞馬遜部落 無人機窺探曝光

中央社2018/08/24 19:55
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社聖保羅23日綜合外電報導）根據巴西國家原住民基金會公布的無人機空拍畫面，在靠近秘魯邊境的亞馬遜雨林廣袤無垠蓊鬱蒼翠間，可以看到因拍攝距離遠而身形渺小的一群人，在林中空地穿梭。

無人機影像向世人揭露他們的存在，那些與世隔絕的部落原住民哪會知道正遭人窺探。

巴西國家原住民基金會（FUNAI）本週公布上述於去年錄到的影像，只是他們執行亞馬遜野豬谷（Valedo Javari）任務蒐集到的一部分素材。

幅員遼闊的巴西已確認有100多個遺世獨立的部落，他們絕大部分生活在亞馬遜州（Amazonas）西南部這片難以進入地區。

國家原住民基金會已經接觸到野豬谷的8個部落，但是從發現到的大草屋、手工斧頭和棕櫚樹幹製成的獨木舟判斷，他們認為當地至少還有11個部落。

「紐約時報」（The New York Times）網站報導，國家原住民基金會公布的影片顯示，有數名原住民在走動，其中一人似乎持矛或竿子。

國家原住民基金會聲明，其幹部在警察戒護下，經180公里長的河道和土路，再徒步穿越120公里的叢林，才能抵達當地。

任務期間，基金會成員還遇到兩組盜獵者，迫使他們放走捕捉到的野生動物。

協調人格伊斯（Vitor Gois）說：「必須加強對這個地區的警戒和控制，以確保原住民能完全擁有這片土地。」（譯者：葉俐緯/核稿：何宏儒）1070824

高雄豪雨成災 許立明；加...恆春連外道路中斷 潘孟安爭...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan