遺世獨立亞馬遜部落 無人機窺探曝光

（中央社聖保羅23日綜合外電報導）根據巴西國家原住民基金會公布的無人機空拍畫面，在靠近秘魯邊境的亞馬遜雨林廣袤無垠蓊鬱蒼翠間，可以看到因拍攝距離遠而身形渺小的一群人，在林中空地穿梭。

無人機影像向世人揭露他們的存在，那些與世隔絕的部落原住民哪會知道正遭人窺探。

巴西國家原住民基金會（FUNAI）本週公布上述於去年錄到的影像，只是他們執行亞馬遜野豬谷（Valedo Javari）任務蒐集到的一部分素材。

幅員遼闊的巴西已確認有100多個遺世獨立的部落，他們絕大部分生活在亞馬遜州（Amazonas）西南部這片難以進入地區。