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中央社

恆春連外道路中斷 潘孟安爭取屏南快速道路

中央社2018/08/24 20:02
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）熱帶性低氣壓橫掃，屏東縣通往恆春半島唯一道路台26線上午因土石流交通中斷，楓港大橋因溪水暴漲封橋，縣長潘孟安與總統蔡英文視訊時爭取屏南快速道路，避免恆春半島成孤島。

潘孟安中午與坐鎮中央災害應變中心的蔡總統、總統府秘書長陳菊等人進行視訊，蔡總統特別詢問台26線土石流問題及水、電等民生維生系統是否受到影響。

潘孟安向蔡總統報告，屏東縣境內雖一度因積水造成多處土石滑落及道路封閉，經相關單位搶救，中午前已陸續恢復通行；由於台26線楓港大橋上午預警性封閉3小時，土石流也讓台26線交通中斷5小時，潘孟安趁機再向蔡總統爭取屏南快速道路，避免恆春半島形成孤島。

潘孟安報告，截至今天中午，屏東縣的電力、電信、自來水都正常；三地門鄉青山村土石流保全戶17人在24日凌晨撤離、依親，獅子鄉潛勢區平安救出25人，也平安安置，沒有人員傷亡。

蔡總統提醒，氣象局預報26日還有一波降雨，主要仍在中南部山區，請縣府持續保持警戒。

潘孟安在視訊後，馬不停蹄趕往台26線7.5公里處竹坑段，視察土石流影響路面問題，並指示午夜前全力搶通，恢復雙向通車；另視察台26線9公里處路基掏空的大坑洞，要求公路總局三工儘速回填、做好警示，維護用路人安全。（編輯：吳佳穎）1070824

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