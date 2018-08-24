新興股市遇逆風 國際法人紛搶進兩大類股

強勢美元壓抑新興市場的漲升空間，讓全球經理人對於新興股市加碼態度轉趨保守，不過，法人表示，新興市場企業的每股盈餘成長率仍高達雙位數，仍具投資價值。此外，觀察今年國際法人資金，普遍從去年的原物料轉移至科技、金融類股，建議投資人可多加留意。

觀察過去國際法人投資新興市場，資金主要聚焦在原物料類股，但在新興市場基本面、產業面發展下，對照 MSCI 新興市場指數 2000 年與 2018 年各類股的占比，可以明顯發現科技、金融、選擇性消費的比重大幅彈升。

以最新的 MSCI 新興市場指數前 15 大持股來看，高達 85% 以上都集中在科技與金融兩大產業，且除了權重占比攀升，統計新興市場 2016 年以來的股價表現，也同樣是科技等循環性類股勝出。