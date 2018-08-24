加籍男子分屍案 檢警查通聯紀錄人脈金流

警方今天持續打撈殘肢，在華中橋附近打撈到一塊疑似人體左腿。警方說，是否為死者的殘肢，還需要檢驗才能釐清。

加拿大籍男子顏柏萊（Ramgahan Sanjay Ryan）22日被發現遭人殺害分屍，並棄屍在新北市永和的新店溪河堤旁。當時，報案人發現無頭男屍，警方到場發現男屍除頭部遭切斷，雙手及雙腿也被肢解。

（中央社記者黃旭昇、林長順新北24日電）新北市檢警偵辦加拿大外語老師分屍案，抽絲剝繭釐清死者交往背景與金錢流向後，已請俄羅斯、美國、加拿大籍6名外籍人士，到警分局協助警方釐清與死者的交往關係。

檢方今天同時也在新北市立殯儀館相驗、解剖，發現死者頭顱正面有瘀青、刀痕，後腦也有大量遭疑似刀具砍殺支解的刀痕。

檢警目前偵辦三大方向為，找第一現場、查死者人脈、查死者金流，並針對各種線索與證據拼圖。

在清查第一現場部分，除了在死者家中清查，並積極找殘肢。警方先以案發棄屍地點為中心，找尋命案第一現場。鑑識人員在棄屍現場依照血跡噴濺跡證，比對死者的外出活動時間軸，研判棄屍現場是否為命案與分屍現場。

檢警目前調閱新店溪河堤水門口監視器，釐清200多輛進出汽機車，清查比對車主身分，釐清與棄屍現場的地緣關係。

另外，警方調查人脈，死者曾有毒品、過失傷害、毀損等刑事紀錄，也曾遭警方查獲持有大麻。檢警依據所找到的電話調閱通聯紀錄，並還原社交軟體交談紀錄，清查死者生前最後的動向，與哪些關鍵人士有互動。

檢警為釐清死者的背景與平時交往對象，將6名外籍人士列為清查對象，請他們陸續到警局協助釐清案情。這6人為五男一女，分別是俄羅斯、美國、加拿大國籍的身分。

警方否認抽絲剝繭死者的交友圈，與毒品有關，警方並表示，目前只是請死者的外籍朋友來協助釐清一些線索。

檢警也調閱錄影監視畫面、銀行帳戶與櫃員機提領紀錄比對金錢流向，也清查死者所匯款的特定帳戶，目前已掌握金流對象清查。

檢警查出，死者21日晚間曾獨自到住家附近的便利商店領錢，回家後牽愛犬遛狗，出門前接獲一通關鍵電話。究竟死者出門直到22日被發現棄屍的這段時間，見了什麼人，發生什麼事情，是檢警積極釐清的方向。

被通知到警方協助調查的6名外籍人士中，有兩人為1988年生的俄羅斯男子、美籍女子，他們是否被發布境管留置，警方說，偵查不公開，是否發布境管不予回應。（編輯：方沛清）1070824