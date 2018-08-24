雲林降大豪雨家園淹水　李進勇勘災後提3搶災方案

雲林縣瞬間降下豪大雨，造成部份低窪地區淹及民宅，縣長李進勇親自涉水進入台子、金湖等淹水社區勘災後指示，在淹水地區立即成立「前進指揮所」，運補物資，調度移動式抽水機，務必要將災害減輕至最低，協助受災鄉親，重整家園。 李進勇24日在主持災害應變工作會議後，在水利處長許宏博、新聞處長張凱傑、雲林縣後備指揮部指揮官吳聲泰、水林鄉代理鄉長張哲誠、口湖鄉長林哲凌等人陪同下前往蔦松、台子、金湖等社區勘災，李進勇涉水深50餘公分至家戶民宅，勸導鄉親立即撤離至安全處所，依親或接受安置，確保生命安全。



▲雲林縣長李進勇與陪同勘災人員瞭解民眾災損並研擬應變作為。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.24）

李進勇勘災後表示，在淹水地區立即成立「前進指揮所」，家園淹水鄉親立即撤離疏散，妥為安置保護；並解決鄉親因對外交通困難的「斷糧」困境，儘速運補物資，確保災區鄉親能夠溫飽肚子。



▲淹水較深地區縣長李進勇與陪同勘災人員搭乘較高輪胎的曳引機進入災區。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.24）

李進勇也指示水利處立即調度移動式抽水機，降低豪雨危害，因應仍可能持續的豪大雨，並籲請鄉親們一定要提高警覺，做好防災準備。



▲淹水較深地區縣長李進勇與陪同勘災人員搭乘曳引機進入災區。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.24）

另山區部份，古坑山區發佈12條紅色警戒及1條黃色警戒，影響範圍為樟湖村、桂林村、草嶺村、華山村等，副縣長丁彥哲由古坑鄉長黃意玲及水利處同仁陪同下，勘查古坑大埔朱子宮旁產業道等處的崩塌災情，也籲請民眾出入要注意，若有撤離必要請配合公所及社會處進行預防性撤離，以確保人身安全。



▲副縣長丁彥哲前往古坑大埔朱子宮旁產業道等處的了解崩塌災情。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.24）