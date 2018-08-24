0823豪雨持續帶來災害　雲縣府：提高警覺避免外出

李進勇表示，依據氣象資料顯示，熱帶性高壓仍可能繼續為雲林帶來豪大雨，請鄉親們務必提高警覺避免外出，為提高防、救災能量，應變中心自上午8時30分提昇為一級開設。水林鄉塭底撤離12人，其中7人收容於碧清寺、有5人依親。

因應0823豪雨，雲林縣災害應變中心今(24)日上午8時召開0823豪雨第二次工作會議，由縣長李進勇主持，縣府局處長、雲林縣後備指揮部、海巡署岸巡42大隊等相關單位與會。

李進勇表示，依據氣象資料分析，今日雲林仍受熱帶低氣壓影響，預估24小時累積雨量可能達到200至250毫米，今日上午10時適逢大潮、古坑山區土石流潛勢溪流已達紅色警戒，請鄉親們一定要提高警覺，做好防災準備，若非必要，請盡量不要外出。

李進勇也請社會及民政處必要時啟動預防性疏散撤離作業、請水利單位掌握水情並調派110台移動式抽水機控制水位；請警察、工務單位隨時監控縣內的道路與橋梁水位，若達警戒標準，隨時啟動封橋、封路作業；請台電盡速排除家戶及農業用戶的停電狀況；請新聞處透過縣府官網、第四台跑馬燈、官方LINE群組提醒民眾預做防災準備。



▲因豪雨來襲，李縣長提醒民眾提高警覺，非必要請不要外出。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.24）

目前因水勢高漲元長鄉浮水橋、北港鎮後溝橋進行封橋、虎尾鎮下溪里往虎尾清潔隊產業道路封路、古坑鄉149甲萬年峽谷處與149乙線8K處，因落石崩落道路封閉，請民眾改道；虎尾鎮、台西鄉、口湖鄉有零星停電狀況達325處，台電公司正搶修中。

古坑山區發佈12條紅色警戒及1條黃色警戒，影響範圍為樟湖村、桂林村、草嶺村、華山村，請山區民眾注意，若有撤離必要請配合公所及社會處進行預防性撤離。

因強降雨，北港溪土庫大橋達二級警戒，警戒範圍為虎尾鎮與大埤鄉；大湖口溪畔的大湖口溪橋達二級警戒，警戒範圍包含斗南鎮及大埤鄉，請鄰近橋畔的住戶留意。

李進勇也請社會處協助淹水後急難救助申請、農業處掌握農業災害救助及雨後的農產物價狀況，更請衛生局預先規劃災後垃圾清運事宜，務必在最快的時間內協助鄉親整頓家園。



