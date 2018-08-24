西班牙通過法令 可將佛朗哥遺骨遷出陵墓

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）決定將佛朗哥（Francisco Franco）遺骨從馬德里附近的烈士谷（Valley of the Fallen）遷出，這是他上任後的優先要務之一。保守派前總理拉荷義（Mariano Rajoy）因不信任案下台，桑傑士6月宣誓就職。

西班牙副總理卡爾沃（Carmen Calvo）今天宣布這項決定，但仍須經由國會通過。

（中央社馬德里24日綜合外電報導）西班牙社會主義政府今天通過一項法令，容許將獨裁者佛朗哥遺骨從龐大的烈士谷陵墓遷出。這個決定使西班牙人陷入分裂，也揭開了舊傷疤。

桑傑士上台後不久，告訴西班牙國營電視頻道（TVE）說：「作為歐洲老牌民主政體，西班牙不容造成國民分歧的象徵標誌存在。」他並說，在義大利和德國等出現過法西斯獨裁政權的其他歐洲國家，這樣的一座陵墓將令人「難以想像」。

桑傑士所屬社會勞工黨（Socialists）指出，這麼做的目的是要讓陵墓所在地成為全體西班牙人民的「和解」與記憶之地。

社會勞工黨參議院黨鞭希爾（Ander Gil）今天表示，政府希望終結「獨裁者陵墓」存在的「民主異常現象」。（譯者：葉俐緯/核稿：張佑之）1070824