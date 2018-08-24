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三利空衝擊 盛餘Q3看保守 Q4拚轉機

鉅亨網2018/08/24 20:58
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鍍面鋼板業者盛餘 (2029-TW) 今 (24) 日召開法說會，營業部副總許清俊指出，下半年因為國際貿易壁壘興起、農地限建、鋼鐵業供過於求情況趨嚴，均對公司內外銷造成影響，加上第三季又為傳統產業淡季，對本季營運表現保守看待，但第四季美國業者將為明年備料，營運有機會好轉。

許清俊表示，美國掀起貿易戰，各國貿易壁壘高漲，外銷面臨困難，內銷也因農地限建政策，國內需求較以往遽減 2-3 成，判斷短期內要回復以往需求榮景的機會不高。

許清俊更指出，目前鋼鐵產業供過於求態勢已確立，且預期未來會更加嚴重，加上第三季為傳統淡季，因此對本季的展望偏向保守。

不過進入第四季，因應美國業者將為明年備料，加上貿易戰導致其他國家輸往美國的量減少、國內市場價格高檔，屆時盛餘將有機會拿下較多的訂單，有助營運回溫。

而料源中鋼 (2002-TW) 第四季盤價續漲，盛餘坦言亦將對成本造成影響，壓縮獲利空間，且目前來看，僅美國有轉嫁成本的空間，下半年營運重心將著重在提升北美市佔率。

盛餘上半年出貨量約 22.3 萬噸，內銷 55%、外銷 45%，其中外銷地區美國佔 18%、加拿大 20%、英國 7%，澳洲、馬來西亞各 11%，亞洲 30%。

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