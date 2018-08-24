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中央社

豪雨釀災 中央災變中心：造成1死11人傷

中央社2018/08/24 20:57
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北24日電）熱帶性低氣壓造成南部淹水災情，中央災害應變中心最新統計，截至今天晚間6時為止，已造成1人死亡、11人受傷，並有1105處地區淹水，農業損失則達5348萬元。

中央災害應變中心今天晚間7時召開第3次工作會報，彙整最新災情進度，由經濟部長沈榮津主持。

熱帶性低氣壓造成高雄、台南等縣市淹水，中央氣象局把中南部總雨量上修到1100毫米。根據災變中心截至6時統計資料顯示，累計疏散撤離 5678人；淹水有1105處，已退水的303處、802處處理中。

交通運輸部分，台鐵在西部南靖新營林鳳營段中斷，國內航班取消48班、延誤21班，國外航班延誤6班；農業損失則達5348萬元。

這波豪雨也造成1人死亡11人受傷，其中一名台南市長者不慎跌倒落水溺斃，其餘傷者則分布在台南市、台中市、嘉義縣、雲林縣及彰化縣。

沈榮津表示，總統蔡英文早上跟災變中心視訊連線時，提到嘉義地區淹水災情嚴重，中央需多協助，而目前全台仍有多處淹水未消退，水利署等各單位也要視地方政府需求，全力協助，等積水消退後，也要協助災後復原工作。

此外，沈榮津也強調，目前還有部分地區電力未修復，請經濟部相關單位積極處理，以利民眾利用周末假期清理家園；同時也要向民眾宣導，避免前往危險山區及水域，確保自身安全。（編輯：林淑媛）1070824

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